Руйнування, морок і битва чудовиськ в новому трейлері "Ґодзілла ІІ Король монстрів"

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"Ґодзілла ІІ Король монстрів": другий офіційний трейлер
"Ґодзілла ІІ Король монстрів": другий офіційний трейлер / Скріншот з відео

10 грудня в мережі з’явився другий офіційний трейлер довгоочікуваної стрічки "Ґодзілла ІІ Король монстрів", у якій в світ людей повернулись давні та небезпечні монстри-гіганти з минулого.

Новий відеоролик з’явився на YouTube-каналі студії Warner Bros. Pictures 10 грудня і лише за одну добу встиг набрати більше 3,8 мільйона переглядів.

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Дивитись другий трейлер "Ґодзілла ІІ Король монстрів" онлайн:

У трейлері показано, як через п'ять років після битви за Сан-Франциско в світ людей повертаються древні гіганти, яких могли раніше чути і бачити шанувальники всесвіту Ґодзілли: гігантський метелик Мотра, птеранодон Родан і триголовий монстр Кінг Гідора. Хто ж стане королем та чим буде зруйнований від цього світ – дізнаємося лише через півроку в кінотеатрах.

А поки варто нагадати, що режисером стрічки став Майкл Доерті, відомий своїми роботами "Люди Ікс", "Повернення Супермена" та іншими. У першій частині "Ґодзілли" режисером виступив Гарет Едвардс. Головні ролі в анонсованому фільмі виконають Міллі Боббі Браун, Віра Фарміга, Кен Ватанабе, Чарльз Денс, Томас Міддлдітч і інші.

Світова прем'єра "Ґодзілла ІІ Король монстрів" запланована на кінець травня 2019 року.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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