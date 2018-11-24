Ряди акторів Голлівуду рідшають: Анджеліна Джолі стане ведучою на BBC Radio Show

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.instagram.com/joliepittsquad27

Відома американська актриса, модель та режисерка Анджеліна Джолі спробує себе в новій для неї діяльності. 43-річна зірка стане радіоведучою на популярному телеканалі.

Посол доброї волі ООН вирішила поєднати приємне з корисним. Акторка зі світовим ім’ям стане ведучою та редактором програми Radio 4's Today на телеканалі BBC. Прямий ефір за участю голлівудської акторки відбудеться 28 грудня.

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Шоу, яке вестиме Анджеліна Джолі, є одним з найбільш популярних на теперішній час. В ефірах програми піднімаються важкі теми та обговорюються складні ситуації жителів різних областей. Тому в моделі, яка активно займається благодійністю, з’явилось декілька ідей щодо тем програми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Акторка планує запросити у студію біженців, проблеми яких вона намагається вирішити. Посол ООН має намір обговорити їхню кризу та проблему насильства серед жінок у військових зонах.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram @joliepittsquad27

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Голлівуд Кіно
Джерело: 24 канал
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