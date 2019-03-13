Як приготувати популярний салат "Мімоза": простий рецепт

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Салат Мімоза - рецепт, як приготувати салат Мімоза
Як приготувати салат "Мімоза" / povar.top

Салат "Мімоза" – один з найпопулярніших салатів на кожному святковому столі. Таку назву салат отримав через те, що після приготування страви він схожий на квітку мімозу. Салат для приготування доступний кожному, адже складається з таких інгредієнтів, які є у кожного вдома. Як приготувати салат "Мімоза" – читайте далі.

Основними інгредієнтами класичного рецепту салату є консервована риба, куряче яйце, майонез, сир, цибуля, морква та картопля. Приготування не займає багато часу і зусиль. Смак салату подобається майже кожному, хто коли-небудь пробував його. 

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Рецепт салату "Мімоза"

Салат Мімоза
Салат Мімоза

Інгредієнти:
– 4 картоплі;
– 4 моркви;
– 200 г твердого сиру або 2 шт плавленого;
– 1 цибуля;
– 4 яйця;
– 1 банка консервованої риби;
– майонез;
– сіль, перець;
– зелень.

Як приготувати салат "Мімоза":

1. Картоплю і моркву відваріть та натріть на великій тертці. Сир також натріть на великій тертці. 

2. Зваріть яйця, відокремивши білки від жовтків. Білки натріть на великій тертці, жовтки – на дрібній. Консерву розімніть виделкою та змішайте з подрібненою цибулею.

3. Викладіть інгредієнти в салатницю шарами, кожен шар перемащуючи майонезом, в такій послідовності: картопля, сир, курячий білок, консерва з цибулею, морква, жовток.

4. Поставте салат до холодильника на 2‒3 години. Перед подаванням до столу прикрасіть зеленню.

Салат
Салат "Мімоза": рецепт приготування

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Поради щодо приготування:.

– До салату чудово підійдуть консерви зі скумбрії, горбуші, сьомги, сайри або ставриди. Краще, якщо це буде риба у власному соку, а не в олії.

– Інгредієнти краще натерти на дрібній тертці (крім цибулі та риби). Таким чином салат буде ніжнішим на смак. 

– Викладаючи шари салату, не варто їх утрамбовувати і приминати. Це дозволить салату бути більш пишним.

– Не варіть куряче яйце занадто довго. Варити яйце потрібно не більше 5 хвилин, після закипання.

– Для сервірування салату краще брати прозору салатницю, яка дозволить бачити шари салату. Це додасть йому святковий вигляд.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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