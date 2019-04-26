Салати на Великдень: смачні рецепти для святкового столу

Салат завжди є необхідною стравою на святковому столі. Напередодні Великодня кожна господиня думає про те, як вразити гостей смачним та оригінальним рецептом. LifeStyle 24 підготував для вас салати, на які ви не витратите багато коштів і залишитеся задоволеними.

Ідеальний пасхальний стіл – це не лише писанки, паска, а й легкі та поживні салати. У цей святковий день частування хочеться зробити не тільки смачним, але й красивим. Приготування салатів на Великдень не має традицій, як святкове прикрашання курячих яєць, однак уявити собі багатий святковий стіл без салатів дуже складно.

Читайте також: Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото

Рецепти салатів на Великдень:

Салат з яйцем та редискою



Салат з яйцем та редискою

Інгредієнти:

– 300 грамів редиски;

– 4 яйця;

– зелена цибуля;

– сіль та перець;

– сметана або майонез;

– петрушка;

– капуста.

Як приготувати салат з яйця та редиски:

1. Помийте редиску, обріжте кінчики та наріжте тонкими кружечками, покладіть в глибоку миску.

2. Зваріть та охолодіть яйця. Наріжте кубиками та покладіть в миску.

3. Помийте, обсушіть та подрібніть зелену цибулю, наріжте капусту.

4. До вже подрібнених інгредієнтів додайте майонез та сметану. Приправте дрібкою солі та перцем за смаком.

Салат "Едельвейс"

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 200 грамів кукурудзи консервованої;

– 150 грамів вареної курки;

– 1 солодкий перець;

– 30 грамів сухариків;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець, зелень, рослинна олія для заправки.

Як приготувати салат "Едельвейс":

1. Курку і помідори поріжте кубиками, а перець соломкою, додайте кукурудзу і зелень.

2. Для приготування соусу: розтовчіть часник, розмішайте його сіллю, перцем і маслом.

3. Перед подачею додайте сухарики.

Читайте також: Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви

Салат з копченою куркою



Салат з копченою куркою

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 400 грамів копченої курки;

– 200 грамів маринованих печериць;

– 10 штук перепелиних яєць;

– 2 солоних огірки;

– волоські горіхи - 100 г;

– майонез, зелень.

Як приготувати салат з копченою куркою:

1. Відваріть картоплю і натріть на великій тертці.

2. Курку, огірки і шампіньйони дрібно поріжте Волоські горіхи подрібніть.

3. Салат викладайте шарами, змащуючи майонезом: картопля, курка, печериці, волоські горіхи, огірки.

4. Яйця поріжте на половинки, жовток розкришити поверх салату, а білок викладіть по краю тарілки.

5. Прикрасьте салат "сонечком" з половинки помідора і маслини.

Салат з яйцем та грибами

Інгредієнти:

– 7 варених яєць;

– 125 грамів тердого сиру;

– 5 штук консервованих огірків;

– 250 грамів печериць;

– 1 пучок кропу;

– 3-4 ст. л. майонезу;

– 1 ч. л. французької гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Як приготувати салат з яйцем та грибами:

1. Печериці очистіть та варіть в підсоленому кип'ятку 15 хвилин.

2. Охолодіть та натріть на грубій терці.

3. Варені яйця, сир та квашені огірки також натріть на терці. Заправте гірчицею, майонезом, посоліть та поперчіть, додайте нарізаний кріп.



4. Рекомендується салат приготувати день наперед, перекласти в банку і охолодити щонайменше на 12 годин перед подачею.

Салат "Перепелине гніздо"



Салат "Перепелине гніздо"

Інгредієнти:

– 150 грамів яловичої печінки;

– 1 маленька цибуля;

– 50 грамів солоних огірків;

– 50 грамів свіжих огірків;

– 3 штуки перепелиних яєць;

– листя салату і зелень;

– болгарський перець (червоний);

– майонез для заправки;

– сіль і чорний мелений перець.

Як приготувати салат "Перепелине гніздо":

1. Яловичу печінку промийте та відваріть в киплячій підсоленій воді до повної готовності.

2. Печінку і огірки (свіжі та солоні) поріжте тонкою соломкою. Цибулю дрібно поріжте.

3. Змішайте печінку, огірки та цибулю, заправте майонезом, посоліть і поперчіть за смаком.

4. На тарілку викладіть листя салату і зелень, по центру викладіть салат. Зверху викладіть перепелині яйця. Посипте болгарським перцем, порізаним кубиками.

Смачних Великодніх свят!