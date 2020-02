Сальма Гаєк обрала розкішну сукню для Берлінале-2020: фото

У Німеччині триває 70-ий Берлінський міжнародний кінофестиваль. Чимало режисерів та акторів приїхали, щоб презентувати свої нові роботи. Серед гостей кіноподії – голлівудська красуня Сальма Гаєк.

26 лютого акторка презентувала на Берлінале-2020 фільм "Необрана дорога" (The Roads Not Taken). Екранізував кінострічку режисер Саллі Поттер, який залюбки постав на червоній доріжці кіноподії. Окрім цього, перед десятками камер позували й інші зірки фільму – Ель Фаннінг та Хав'єр Бардем. Однак зіркою вечора беззаперечно стала Сальма Гаєк.

Все тому, що акторка обрала для виходу розкішну сукню від Gucci. Чорне вбрання Сальми Гаєк мало приталений крій та ефектну вишивку в зоні декольте, зроблену з використанням коштовних кристалів та бісеру. До образу кінозірка підібрала лаконічні аксесуари, зокрема, клатч і прикраси. Заплетене волосся у зачіску та ефектний макіяж з акцентом на очі завершили бездоганний look акторки.

Водночас колега Сальми Гаєк по фільму – тендітна Ель Фаннінг – надала перевагу лаконічному образу. Вона постала перед журналістами і фотографами в оксамитовій сукні з шовковими вставками від Armani Prive. Виглядала Ель Фаннінг дуже ефектно.



Сальма Гаєк та Ель Фаннінг / Getty Images



Голлівудські зірки на Берлінале-2020 / Getty Images

Фільм "Необрана дорога" був відібраний для основної програми Берлінського кінофестивалю. Чи отримає він відзнаку – кіномани дізнаються вже 1 березня. Наразі ж кінострічку успішну презентували на Берлінале-2020.

Відомо, що у центрі сюжету "Необрана дорога" – історія головного героя Лео, якого зіграв Хав'єр Бардем. Один день з його життя стає точкою перетину безлічі доль. Життя американської знаті, кар'єра музиканта, кохання, народження доньки – все це йому наче доведеться пережити знову. У прокат фільм вийде наприкінці квітня 2020 року.