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Сальма Гаєк обрала розкішну сукню для Берлінале-2020: фото

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Сальма Гаєк та Ель Фаннінг / www.gettyimages.com

У Німеччині триває 70-ий Берлінський міжнародний кінофестиваль. Чимало режисерів та акторів приїхали, щоб презентувати свої нові роботи. Серед гостей кіноподії – голлівудська красуня Сальма Гаєк.

26 лютого акторка презентувала на Берлінале-2020 фільм "Необрана дорога" (The Roads Not Taken). Екранізував кінострічку режисер Саллі Поттер, який залюбки постав на червоній доріжці кіноподії. Окрім цього, перед десятками камер позували й інші зірки фільму – Ель Фаннінг та Хав'єр Бардем. Однак зіркою вечора беззаперечно стала Сальма Гаєк. 

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Все тому, що акторка обрала для виходу розкішну сукню від Gucci. Чорне вбрання Сальми Гаєк мало приталений крій та ефектну вишивку в зоні декольте, зроблену з використанням коштовних кристалів та бісеру. До образу кінозірка підібрала лаконічні аксесуари, зокрема, клатч і прикраси. Заплетене волосся у зачіску та ефектний макіяж з акцентом на очі завершили бездоганний look акторки. 

Водночас колега Сальми Гаєк по фільму – тендітна Ель Фаннінг – надала перевагу лаконічному образу. Вона постала перед журналістами і фотографами в оксамитовій сукні з шовковими вставками від Armani Prive. Виглядала Ель Фаннінг дуже ефектно. 

Сальма Гаєк та Ель Фаннінг
Сальма Гаєк та Ель Фаннінг / Getty Images

Голлівудські зірки на Берлінале-2020
Голлівудські зірки на Берлінале-2020 / Getty Images

Фільм "Необрана дорога" був відібраний для основної програми Берлінського кінофестивалю. Чи отримає він відзнаку – кіномани дізнаються вже 1 березня. Наразі ж кінострічку успішну презентували на Берлінале-2020. 

Відомо, що у центрі сюжету "Необрана дорога" – історія головного героя Лео, якого зіграв Хав'єр Бардем. Один день з його життя стає точкою перетину безлічі доль. Життя американської знаті, кар'єра музиканта, кохання, народження доньки – все це йому наче доведеться пережити знову. У прокат фільм вийде наприкінці квітня 2020 року. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
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