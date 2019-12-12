Сальма Гаєк показала перше фото з Анджеліною Джолі на зйомках фільму Marvel

Кінострічка "Вічні" (Eternals), яку створює популярна студія Marvel, стане однією з найуспішніших у світі. Зйомки фільму про супергероїв ще тривають, а до нього вже прикута увага мільйонів кіноманів. У мережі з'явилось перше спільне фото головних акторок "Вічних" Сальми Гаєк та Анджеліни Джолі, яке викликало справжній ажіотаж.

Анджеліна Джолі славиться своїм непростим характером. На зірку щоразу нарікають її голлівудські колеги, які змушені були ділити із норовливою американкою знімальний майданчик. Однак, як виявилось, не всі акторки потерпають від нападів Джолі: Сальма Гаєк публічно зізналась, що в захваті від співпраці з нею.

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Боже, як же мені пощастило... Я думала, що буду просто працювати з великими акторами, що грають інопланетян, але мої знання були дуже малі. Мені вдалося подружитися з дивовижними людьми,

– зізналась Сальма Гаєк на інстаграм-сторінці.

До допису акторка додала спільне селфі, зроблене з героями фільму "Вічні". На кадрі можна побачити Анджеліну Джолі та пакистанського актора Кумейла Нанджіані, які позували перед камерою у перерві між зйомками.

Відомо, що у кінострічці "Вічні" можна буде побачити чимало знаменитостей. Окрім Джолі, Гаєк та Нанджіані, у новинці Marvel постануть Кіт Герінгтон, Річард Мадден, Джема Чан. Всі зірки вже мають шалену популярність у світі, тому їхня участь у зйомках – це своєрідний козир авторів проєкту.

Як розповів Кумейл Нанджіані, атмосфера на знімальному майданчику – фантастична. Пакистанець не приховує, що хвилюється, адже в кадрі він постає із легендарними акторами сучасності.

Працюю з цими неймовірними людьми кожен день. Це честь і привід для хвилювання. Вони будуть дивовижними у "Вічних". Кожен день на зйомках з ними – це наче участь у майстер-класі. Я просто всьому вчусь,

– додав Кумейл Нанджіані.

Про зйомки фільму "Вічні" оголосили ще наприкінці липня 2019 року. Тоді представники Marvel заявили, що їм вдалось вмовити Анджеліну Джолі зіграти роль Тени. Деталі сюжету вирішили тримати у строгій секретності, щоб не втрачати уваги аудиторії до новинки кіно. У спілкуванні з журналістами Джолі додала, що почала курс посилених тренувань, щоб у кадрі виглядати як справжній воїн безсмертної раси.

За сюжетами коміксів, Тена володіє телекінетичними здібностями. Окрім цього, вона вміє літати і випромінювати енергію з очей та рук. Якою Анджеліна Джолі постане у фільмі "Вічні" та яку роль виконає Сальма Гаєк, кіномани дізнаються після оприлюднення перших тизерів. Прем'єра запланована на 6 листопада 2020 року.