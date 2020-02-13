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Сальма Гаєк терміново покинула вечірку з нагоди Оскару задля візиту до лікарні: відома причина

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Сальма Гаєк на Оскар-2020 / Instagram / @salmahayek

Голлівудська акторка Сальма Гаєк стала однією із запрошених гостей на вечірці з нагоди церемонії вручення Оскара-2020. Однак на світському заході вона не затрималась та екстрено поїхала до лікарні в Лос-Анджелесі.

Згодом на інстагрм-сторінці Сальма Гаєк вирішила пояснити колегами та прихильникам, що сталось у той вечір. Виявилось, що близька подруга акторки та її менеджерка Евелін О'Ніл потрапила у ДТП. Під час зіткнення машин жінка пошкодила руку, однак медики все ж зателефонували довіреній особі, вказаній у медичній базі – Сальмі Гаєк. Тому зірка, довго не розмірковуючи, забрала речі та покинула одну з найгучніших вечірок року. 

До теми: Кім Кардашян, Мерилін Менсон та інші зірки на вечірці з нагоди Оскару-2020

"Коли вечірка тільки почалася, моя менеджерка і подруга Евелін потрапила в аварію. Мені довелося терміново вирушити до лікарні, де ми провели залишок Оскара, поки не зійшло сонце. Дякую всім лікарям Cedars-Sinai за ваш професіоналізм. Евелін, я ніколи не бачила, щоб хтось так страждав з такою грацією! Ти – чемпіон", – поділилась Сальма Гаєк, додавши спільне фото зі шпиталю. 

Як відомо, церемонія Оскар-2020 пройшла у Dolby Theatre в ніч на 10 лютого. На червоній доріжці постали всі топові голлівудські актори та режисери, які красувались перед камерами у вишуканих вбраннях. А вже після урочистостей всі гості вирушили на вечірку, яку щороку влаштовує журнал Vanity Fair. 

Для світського заходу Сальма Гаєк обрала блискучу синю сукню від Gucci. Вбрання було повністю розшите паєтками та прикрашене золотистим ланцюгом у зоні декольте. Образ акторка вирішила доповнити босоніжками на підборах та лаконічними прикрасами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gucci (@gucci)

А от на самій церемонії вручення премій Оскар-2020 Сальма Гаєк красувалась в елегантній сукні Gucci білого кольору. Акторка виглядала неперевершено, що відзначили не тільки її прихильники в мережі, але й модні критики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gucci (@gucci)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд Оскар 2020 LifeStyle
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