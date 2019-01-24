Сальма Хаєк похизувалася пишним бюстом у леопардовому купальнику: сексуальне фото

Знаменита мексиканська та американська акторка поділилася гарячим фото з відпочинку в теплих краях. На знімку 52-річна Сальма Хайєк постала в ефектному леопардовому купальному костюмі.

Нещодавно Сальма Хайєк повернулася з райського відпочинку, який вона провела на березі океану. Однак знімком з відпустки вона поділилася після того, як встигла відвідати декілька світських заходів. Причиною ностальгії стала прохолодна погода у Лондоні.

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Так, нове фото мексиканська акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Необхідність тепло одягатися у холодному Лондоні змушує мене все частіше згадувати про пляжний гламур,

– прокоментувала фото Сальма.

На світлині 52-річна Сальма Хайєк сексуально позує на піщаному березі на фоні небесно-голубого океану. Жінка граційно підняла руки вверх, таким чином притримуючи волосся, яке роздував морський вітер. На знімку акторка постала у сексуальному боді-купальнику леопардового принту. Такий тип купального костюма прикривав живіт Сальми Хайєк, однак відкрите декольте дозволило розглянути її пишний бюст. Акторка завершила свій образ сонцезахисними окулярами, оправа яких також була у леопардовому принті.



Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek