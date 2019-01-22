Сальма Хайєк, Леа Сейду, Коко Роша та інші зірки: як пройшла вечірка Boucheron у Парижі
20 січня відбулася вечірка ювелірного дому Boucheron, яка пройшла в магазині бренду на Вандомській площі у столиці Франції.
Гостей зустрічав чоловік Сальми Хайєк Фрасуа-Анрі Піно, який очолює холдинг Kering, і Елен Кулі-Дюкен, гендиректор Boucheron.
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На таку вечірку завітали такі зірки: акторки Катрін Деньов і Сальма Хайєк, моделі Коко Роша і Летиція Каста та інші. Головним кольором вечора став чорний, адже більшість знаменитостей приміряли довгі та блискучі вбрання. Винятком стала французька артистка Леа Сейду, яка обрала міні-сукню і доповнила її масивними прикрасами, і Каста, обравши золоте плаття вище коліна з акцентом на талії і глибокому декольте.
Як відомо, територія навколо ювелірного дому була прикрашена тисячами свічок, а після офіційної частини гостей запросили на урочисту вечерю
Ума Турман і Сальма Хайєк / Boucheron Cocktail Party / Getty Images
Катрін Деньов / Boucheron Cocktail Party / Getty Images
Леа Сейду / Boucheron Cocktail Party / Getty Images
Коко Роша / Boucheron Cocktail Party / Getty Images
Ума Турман, Летиція Каста і Сальма Хайєк / Boucheron Cocktail Party / Getty Images
Boucheron Cocktail Party / Getty Images