Сальма Хайєк похизувалася пишними формами у бікіні: звабливі фото
Американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк зачарувала шанувальників у соціальних мережах звабливими фотографіями з відпочинку.
Нові фото Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімках 52-річна акторка демонструє розкішну фігуру у чорному закритому купальнику з акцентом на декольте.
"Добралася до води", – зазначила вона у підписі.
Користувачі у мережі у захваті від нових світлин Сальми. Так, протягом першої доби вони назбирали понад 500 тисяч вподобань.
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
Джерело: 24 канал
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