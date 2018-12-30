Сальма Хайєк похизувалася пишними формами у бікіні: звабливі фото

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Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк зачарувала шанувальників у соціальних мережах звабливими фотографіями з відпочинку.

Нові фото Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках 52-річна акторка демонструє розкішну фігуру у чорному закритому купальнику з акцентом на декольте. 

"Добралася до води", – зазначила вона у підписі.

Користувачі у мережі у захваті від нових світлин Сальми. Так, протягом першої доби вони назбирали понад 500 тисяч вподобань.

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода
Джерело: 24 канал
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