Сальма Хайєк роздягнулася, щоб показати секретне тату: фото
Знаменита 52-річна мексикансько-американська продюсерка і акторка Сальма Хайєк показала шанувальникам нове татуювання на пікантній частині тіла.
Відповідне фото Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На новому "селфі" акторка показала татуювання у вигляді чорного птаха на грудях. Додамо, що тату, найімовірніше, несправжнє. Так, малюнок зроблений для знімання другої частини фільму "Охоронець кіллера", у якому Хайєк грає героїню Соню Кінкейд (дружина знаменитого кіллера Даріуса Кінкейда).
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Шанувальники зірки вражені новим знімком та у коментарях одноголосо пишуть компліменти Сальмі.
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek