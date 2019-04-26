Сальма Хайєк роздягнулася, щоб показати секретне тату: фото

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Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Знаменита 52-річна мексикансько-американська продюсерка і акторка Сальма Хайєк показала шанувальникам нове татуювання на пікантній частині тіла.

Відповідне фото Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На новому "селфі" акторка показала татуювання у вигляді чорного птаха на грудях. Додамо, що тату, найімовірніше, несправжнє. Так, малюнок зроблений для знімання другої частини фільму "Охоронець кіллера", у якому Хайєк грає героїню Соню Кінкейд (дружина знаменитого кіллера Даріуса Кінкейда).

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Шанувальники зірки вражені новим знімком та у коментарях одноголосо пишуть компліменти Сальмі.

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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