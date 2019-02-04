Сальма Хайєк відверто показала сиве волосся: фото

153 Читать новость на русском
Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / www.gettyimages.com

52-річна американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк, яка зачаровує своїх шанувальників розкішним виглядом, не соромиться демонструвати зміни у своїй зовнішності.

Так, Сальма опублікувала відверте фото  на своїй сторінці в Instagram, на якому показала підписникам у мережі частину сивого волосся.

Читайте також: Сальма Хаєк похизувалася пишним бюстом у леопардовому купальнику: сексуальне фото

Знаменитість продемонструвала "чесне" фото, на якому не приховала свою справжню красу за косметикою та фільтрами.  "Пишаюся своєю сивиною", – зазначила Хайєк під фото.

Шанувальники акторки заявили, що вона виглядає завжди красивою і не залежить від волосся. 

"Сиве волосся, чи ні – ти красуня", "Ти виглядаєш чарівною у будь-якій ситуації", "Ти красива і завжди такою будеш", – пишуть користувачі у мережі.

сальма хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі
сьогодні 13:46 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі
224
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:20 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 8902
Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
сьогодні 11:00 Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Богданна Рибак 289
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
6038
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
632
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3627
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук