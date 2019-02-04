Сальма Хайєк відверто показала сиве волосся: фото
52-річна американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк, яка зачаровує своїх шанувальників розкішним виглядом, не соромиться демонструвати зміни у своїй зовнішності.
Так, Сальма опублікувала відверте фото на своїй сторінці в Instagram, на якому показала підписникам у мережі частину сивого волосся.
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Знаменитість продемонструвала "чесне" фото, на якому не приховала свою справжню красу за косметикою та фільтрами. "Пишаюся своєю сивиною", – зазначила Хайєк під фото.
Шанувальники акторки заявили, що вона виглядає завжди красивою і не залежить від волосся.
"Сиве волосся, чи ні – ти красуня", "Ти виглядаєш чарівною у будь-якій ситуації", "Ти красива і завжди такою будеш", – пишуть користувачі у мережі.
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
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