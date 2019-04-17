Сам того не бажаючи: принц Чарльз видав крайній термін пологів Меган Маркл

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Після оголошення принца Гаррі та Меган Маркл про таємні пологи у приватній клініці та атмосфері представники ЗМІ та шанувальники намагаються не пропустити жодного натяку. Так, нові припущення з'явилися після оголошення принца Чарльза про його нове відрядження.

Нещодавно в мережі з'явилися коментарі колишнього прес-секретаря Єлизавети ІІ, який досі є у списку близького кола королівської сім'ї. Він запевнив, що пологи герцогині Сассекської відбудуться в кінці квітня або ж на початку травня, аби розвіяти підозри, що первісток подружжя вже народився. А принц Чарльз, сам того не бажаючи, додав впевненості його словам.

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Син Єлизавети ІІ повідомив, що він разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер-Боулз відправляться у нове відрядження у Німеччину. І все б нічого, якби вони не обрали доволі підозрілу дату, а саме – 7 травня.

Шанувальники зіставили слова екс-прес-секретаря монарха Великобританії та обрану дату для поїздки герцогом Уельським і запідозрили, що до цього дня Меган Маркл повинна народити. Оскільки принц Чарльз перебуває і хороших відносинах з дружиною свого сина і не міг би пропустити народження їхнього первістка.

Принц Чарльз і Меган Маркл
Принц Чарльз і Меган Маркл / Instagram / @meghanmarkle_official

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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