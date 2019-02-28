Саме цього ми добивалися, – Леді Гага прокоментувала чутки про роман з Бредлі Купером

Після виступу на церемонії нагородження Оскар-2019 мережу підірвали чутки про ймовірний роман між Бредлі Купером і Леді Гагою. Замість розмов про романтичне виконання пісні Shallow артисти отримали скандальні обговорення і статус коханців.

Однією з найбільш обговорюваних тем щодо Оскара-2019 став музичний номер артистів, які зіграли головні ролі у фільмі "Народження зірки". Леді Гага і Бредлі Купер виконали культову пісню з кінострічки на великій сцені перед тим, як отримали нагороду за "Найкращу пісню". І, хоча Оскар завершився, шанувальники досі обговорюють їхній виступ як "занадто чуттєвий і романтичний".

Читайте також: Леді Гага та Бредлі Купер зірвали овації чуттєвим виступом на Оскарі-2019

В соціальній мережі Twitter шанувальники створювали дописи, в яких зазначали, що впевнені в їхньому коханні, а американський актор Девід Спейд різко висловився під їхньою світлиною, написавши фразу: "Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?".



Леді Гага і Бредлі Купер / Twitter / @TheAcademy

Леді Гага стала гостею нового випуску з Джиммі Кіммелом Jimmy Kimmel Live, де вперше прокоментувала чутки, які обговорює увесь світ.

Перше, що я хочу сказати, – соціальні мережі, вже вибачте за прямоту, – туалет в інтернеті. І те, що вони роблять з поп-культурою, просто жахливо. Люди побачили любов, і знаєте що? Саме цього ми і добивалися! Shallow – це пісня про кохання. "Народження зірки" – це кіно про любов. Ми так довго працювали над цим виступом, його випереджало кілька тижнів репетицій … Коли ти співаєш про любов, ти хочеш, щоб це почуття пережили люди, які слухають тебе. Я артистка і, на мою думку, ми з Бредлі проробили гарну роботу,

– ствердила Леді Гага.

Дивитися повне інтерв'ю з Леді Гагою: відео