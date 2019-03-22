Самотні будинки: красива скромність у колажах португальського фотографа

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Фотограф з Лісабона Мануель Піта у серії світлин "Самотні будинки" показав, наскільки атмосферними самі по собі можуть бути традиційні португальські будинки.

Португалець, відомий в Instagram за псевдонімом Sejkko, створює мінімалістичні фотоколажі, головними персонажами яких є звичайні будинки піренейців.

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Кожен з будинків, який йому вдається впіймати в об'єктив, "позує" на фоні самодостатнього блакитного неба.

Історія самотніх будинків почалась приблизно 4 роки тому, коли біля мальовничого міста Касільяш він побачив один червоний будинок, який в гордій одинокості стояв на фоні неба і затоки.

Більшість фото із серії "Самотні будинки" фотограф таки обробляє у фотошопі, проте іноді йому щастить впіймати розкішні кадри, які не потребують жодних фільтрів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your house and my house. We are all on the same street, never forget that. . . .

Допис, поширений Sejkko (@sejkko)

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Теги: Новини нерухомості LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі Фотоновини Португалія Новини нерухомості світу Архітектура
Джерело: 24 канал
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