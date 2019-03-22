Самотні будинки: красива скромність у колажах португальського фотографа

Фотограф з Лісабона Мануель Піта у серії світлин "Самотні будинки" показав, наскільки атмосферними самі по собі можуть бути традиційні португальські будинки.

Португалець, відомий в Instagram за псевдонімом Sejkko, створює мінімалістичні фотоколажі, головними персонажами яких є звичайні будинки піренейців.

Дивіьться також: Барселона, яку не бачать туристи: несподіваний погляд на столицю Каталонії

Кожен з будинків, який йому вдається впіймати в об'єктив, "позує" на фоні самодостатнього блакитного неба.

Історія самотніх будинків почалась приблизно 4 роки тому, коли біля мальовничого міста Касільяш він побачив один червоний будинок, який в гордій одинокості стояв на фоні неба і затоки.

Більшість фото із серії "Самотні будинки" фотограф таки обробляє у фотошопі, проте іноді йому щастить впіймати розкішні кадри, які не потребують жодних фільтрів.

Дивіться також: