Самотні будинки: красива скромність у колажах португальського фотографа
Фотограф з Лісабона Мануель Піта у серії світлин "Самотні будинки" показав, наскільки атмосферними самі по собі можуть бути традиційні португальські будинки.
Португалець, відомий в Instagram за псевдонімом Sejkko, створює мінімалістичні фотоколажі, головними персонажами яких є звичайні будинки піренейців.
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Кожен з будинків, який йому вдається впіймати в об'єктив, "позує" на фоні самодостатнього блакитного неба.
Історія самотніх будинків почалась приблизно 4 роки тому, коли біля мальовничого міста Касільяш він побачив один червоний будинок, який в гордій одинокості стояв на фоні неба і затоки.
Більшість фото із серії "Самотні будинки" фотограф таки обробляє у фотошопі, проте іноді йому щастить впіймати розкішні кадри, які не потребують жодних фільтрів.
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