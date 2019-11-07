Сандра Буллок очищуватиме карму за важкий злочин у новому фільмі від Netflix

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Сандра Буллок
Сандра Буллок / Instagram / @sandrabullockco

55-річна лауреатка Оскара Сандра Буллок пісдя успіху фільму "Пташиний короб" від Netflix вирішила взяти участь у їхньому новому проєкті. Цього разу голлівудська зірка зіграє злочинницю.

Про зйомки нової драми від Netflix за участі Сандри Буллок повідомляє видання Variety.

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Наразі голлівудська актриса працює над проєктом, який розповість про її студентські роки та час, коли її не знали мільйони фанатів. Однак, попри це, вона погодилася на головну роль у новій кінокартині від стрімінгової компанії Netflix.

У джерелі зазначається, що поки що майбутня прем'єра не отримала офіційної назви, однак знімальна команда поповнилася режисером. Ним виступить Нора Фіншелдт.

За сюжетом нового фільму, Рут Слейтер вийшла з в'язниці після того, як відбула покарання за важкий злочин. І, попри те, що вона намагається стати частиною нормального суспільства, воно її ніяк не хоче приймати. Рут думає, що справа у її минулому, тому приймає рішення спокутувати свою провину, допомагаючи своїй молодшій сестрі.

Сандра Буллок
Сандра Буллок / Instagram / @sandrabullockco

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Теги: Кіно LifeStyle Новини LifeStyle Netflix Голлівуд
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