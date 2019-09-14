Санта Дімопулос народила другу дитину: перше фото зіркової мами з дочкою

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос стала мамою вдруге 14 вересня 2019 року. Знаменитість народила дочку від свого чоловіка співвласника мережі спортивних клубів Ігора Кучеренка.

Про народження другої дитини Санта повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши зворушливе фото. На світлині Дімопулос виглядає дуже щасливою та усміхається на камеру, а в руках у неї – новонароджена дочка.

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"14.09.2019. Ласкаво просимо, принцесо", – додала співачка у підписі.



Санта Дімопулос стала мамою вдруге / Instagram / @santadimopulos

Що відомо про пологи Санти Дімопулос

Зірка вирішила народжувати другу дитину у Монако. Адже свої перші пологи Дімопулос згадує з жахом. Жінка поділилася подробицями раніше зі своїми підписниками в Instagram.

"Мій лікар полетів на якусь конференцію і мені пощастило народити в один з цих 2-х днів. Епідуральною анестезією мені знеболили перейми, а коли почалися пологи – її відключили, пояснивши це тим, що я повинна відчувати перейми. Тоді я відчула весь біль цього світу! Я реально втрачала свідомість і дитину мені просто виштовхнули натиснувши на живіт. Гематому на голові у немовляти проколювали на четвертий день і мені навіть страшно згадувати про це", – згадує вона.

У Монте-Карло Санта не лише насолоджувалася часом з рідними, а й знімалася в ефектних фотосесіях та відверто розповідала підписникам про свою вагітність.

Що відомо про особисте життя Санти Дімопулос

Першу популярність Санта Дімопулос отримала після участі у вокальному проекті "Фабрика зірок". Після цього артистка активно підкорювала шоу-бізнес у складі популярної групи "ВІА Гра".

Однак не вокальна кар'єра принесла їй чималу славу, а скандальні стосунки з телеведучим Андрієм Джеджулою. Пара познайомилась у 2006 році на дні народження спільного друга. Санта Дімопулос та Андрій Джеджула жили у громадянському шлюбі та виховували спільного сина Даніеля. Після оголошення про розрив стосунків у 2010 році дитина залишилась жити зі своєю зірковою мамою.

Через 2 роки Санта Дімопулос вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Однак згодом модель заявила, що їхніх шлюб був фейком. Вже у 2015 році Санта Дімопулос пішла під вінець із співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Саме він є батьком її другої дитини. Немовля не буде первістком для чоловіка, адже від попередніх стосунків він уже виховує 3 дітей.