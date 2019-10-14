Санта Дімопулос показала підбірку корисних книг про виховання дітей

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос, яка стала мамою вдруге 14 вересня в одному з пологових будинків у Монако, опублікувала свою підбірку корисних книг, в яких йдеться про виховання дітей.

Санта Дімопулос стала мамою дівчинки Софії, яку вона народила від чоловіка Ігоря Кучеренка. Протягом своєї вагітності, а також після пологів ексакторка активно веде свій блог у соціальній мережі інстаграм.

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Зірка відкрито спілкується з прихильниками на теми, пов'язані з материнством, а також публікує матеріали зі своїми порадами. В одному з них Санта заговорила про цікаві книжки, що стосуються виховання дітей, які вони прочитала.

Книжки про виховання дітей: підбірка Санти Дімопулос

Людмила Петрановська "Таємна опора"

"Як на мене, цю книгу повинні видавати всім батькам ще в пологовому будинку. Автор категорично не погоджується з ідеями відомого американського педіатра Бенджаміна Спока, який радить годувати за розкладом, не брати зайвий раз на руки, якщо не хочеться – можна не годувати грудьми тощо. Що варто ще знати про Б. Спока? Від нього відмовилися двоє його синів", – додала у підписі зіркова мама.

Вільям і Марта Сірс "В очікуванні малюка"

"Це детальний довідник по вагітності з харчуванням, вправами, детальним описом кожного місяця і тижня розвитку дитини. Пам'ятаю, ще коли була вагітною Дені купувала саме цю книгу", – згадала Санта.

Євгеній Комаровський "Здоров'я дитини і здоровий глузд його родичів"

"Педіатрію вже складно уявити без відомого доктора Комаровського. Простими словами і з гумором про найважливіше", – додала Дімопулос.

Юлія Гіппенрейтер "Спілкуватися з дитиною. Як?"

"Про неї я дізналася від психолога, до якого прийшла на прийом з Дені. Якраз починали виникати труднощі в нашому спілкуванні. І зараз я із задоволенням перечитала цю книгу. Свого часу, вона допомогла мені подивитися на дитину по іншому, стати більш уважною до нього, зрозуміти його, і мені син відповів тим же", – зазначила артистка.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Книги Література Зіркові мами Зіркові діти
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