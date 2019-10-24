Санта Дімопулос прокоментувала 18-річну різницю у віці з чоловіком

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос народила дочку 14 вересня 2019 року від коханого чоловіка Ігора Кучеренка, за якого вийшла заміж у 2015 році. Зіркова мама прокоментувала їхню різницю у віці, відповідаючи на питання шанувальників.

Санта Дімопулос є однією з тих зірок, які перетворюють сторінки у соціальних мережах в інтерактивний блог. Співачка відкрито ділиться зі своїми фанатами подробицями того, як проходила її вагітність, народження дитини і материнство. Також знаменитість не приховує свої "лайфхаки" і розповідає їх шанувальникам. А для кращої комунікації артистка часто відкриває рубрику "Питання-відповідь" у себе в інстаграмі.

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Так, днями прихильники Санти мали змогу поставити їй питання. Редакція LifeStyle 24 зібрала найцікавіші відповіді Дімопулос.

Підписники: Чи можливе майбутнє з чоловіком, з яким є велика різниця у віці?

Санта Дімопулос: Можливо все! Інше питання, чи підходить це вам. У нас з чоловіком різниця 18 років, ми вже 7 років разом і це найщасливіші часи у моєму житті. Зрозумійте, кожному своє.

П: Чи знаєте "ліки", щоб не почуватися неспокійною після народження дитини?

СД: Я не знаю причини вашого самопочуття. Найчастіше – це банальна втома. Спіть вдень, коли дитина спить, не соромтеся просити допомоги у партнера, родичів та близьких. Медитуйте, дихайте і працюйте зі своїми думками. Адже дитина – це щастя і будьте вдячними за такий подарунок.

П: У вас є няня? Як не помилитися з вибором?

СД: У мене поки немає няні і я зі здриганням думаю, як довірю найважливіше чужій людині. Розумію, що час зайнятися спортом, роботою і своїм життям. Однак поки не готова.

П: Не розглядаєте на роль няні для дочки свою маму?

СД: Ні в якому разі. Я свою маму люблю і бережу. Їй 70 років, а це навантаження. Нерви і все інше. Також мені потрібна людина з медичною освітою, яка буде робити усе, що я говорю без зайвих заперечень і самодіяльності.

П: Як припинити переїдати?

СД: Треба зрозуміти, чому ви переїдаєте. Або заїдаєте якісь проблеми, або вам потрібно збалансувати харчування, щоб не відчувати себе голодною. Можливо, перше і друге.

П: Як ви справлялися на останніх тижнях вагітності з дискомфортом у тілі?

СД: Найбільшу частину часу я відпочивала: читала, дивилася фільми і гуляла з чоловіком.

Дімопулос відповідає на питання шанувальників / Скріншоти з інстаграму / Instagram / @santadimopulos

Що відомо про особисте життя Санти Дімопулос?

Першу популярність Санта Дімопулос отримала після участі у вокальному проекті "Фабрика зірок". Після цього артистка активно підкорювала шоу-бізнес у складі популярної групи "ВІА Гра".

Однак не вокальна кар'єра принесла їй чималу славу, а скандальні стосунки з телеведучим Андрієм Джеджулою. Пара познайомилась у 2006 році на дні народження спільного друга. Санта Дімопулос та Андрій Джеджула жили у громадянському шлюбі та виховували спільного сина Даніеля. Після оголошення про розрив стосунків у 2010 році дитина залишилась жити зі своєю зірковою мамою.

Через 2 роки Санта Дімопулос вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Однак згодом модель заявила, що їхніх шлюб був фейком. Вже у 2015 році Санта Дімопулос пішла під вінець із співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Саме він є батьком її другої дитини – дочки Софії. Чоловік також виховує ще трьох дітей від попередніх стосунків.