Санта Дімопулос розповіла помилки жінок при догляді за собою та похизувалася сексуальним образом
Екссолістка відомого гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос розповіла про найпоширеніші помилки, яких допускаються жінки при догляді за собою. Також вона поділилася світлиною, на якій постала у спокусливому образі.
На карантині у всіх з'явилося більше часу, який можна присвятити собі. Жінки, нікуди не поспішаючи, насолоджуються б'юті-процедурами. Проте дуже важливо робити усе правильно, щоб не нашкодити своїй красі. Зіркова матуся Санта Дімопулос на особистій сторінці в інстаграмі опубілкувала добірку найрозповсюдженіших помилок.
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Санта поділилася гарним знімком, де зображена в сексуальному образі. Вона одягнена у вовняну кофту сірого кольору з глибоким вирізом. З-під цього вбрання видно бюстгальтер, який підкреслює звабливе декольте. Серед аксесуарів Дімопулос обрала золоті сережки-кільця. Волосся зібрала в зачіску з легенькими локонами та прикрасила хусткою з леопардовим принтом. Завершила образ насиченим макіяжем з чорними стрілками на повіках.
Найпоширеніші помилки при догляді за собою, які виділила Санта Дімопулос:
- Купувати всі новинки косметики для догляду.
Для того, щоб шкіра мала здоровий вигляд, необхідно звернутися до професіонала, який зможе підібрати правильний догляд. Цим самим ви зможете заощадити гроші і не купуватимете непотрібні засоби.
- Розпарювати шкіру перед скрабуванням.
Таким чином ви можете ще більше нашкодити шкірі, адже скраби передбачають видалення мертвого шару.
- Використовувати лише натуральні засоби.
Натуральні компоненти можуть спричинити алергію і не є ефективними в догляді. "Натуральність" косметичних брендів – це маркетинг, який забезпечує продаж товарів.
- Вмиватися льодом.
При такому методі догляду виникає велика ймовірність пошкодження шкіри. Лід може зашкодити капілярам обличчя і спровокувати почервоніння. Більшої користі принесе звичайне контрастне вмивання.
- Використовувати продукти не за призначенням.
Не варто застосовувати різноманітні засоби, які не призначені для догляду в його цілях. Економія грошей в такому випадку може привести до небажаного результату.
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