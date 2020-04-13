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Санта Дімопулос розповіла помилки жінок при догляді за собою та похизувалася сексуальним образом

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Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Екссолістка відомого гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос розповіла про найпоширеніші помилки, яких допускаються жінки при догляді за собою. Також вона поділилася світлиною, на якій постала у спокусливому образі.

На карантині у всіх з'явилося більше часу, який можна присвятити собі. Жінки, нікуди не поспішаючи, насолоджуються б'юті-процедурами. Проте дуже важливо робити усе правильно, щоб не нашкодити своїй красі. Зіркова матуся Санта Дімопулос на особистій сторінці в інстаграмі опубілкувала добірку найрозповсюдженіших помилок.

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Санта поділилася гарним знімком, де зображена в сексуальному образі. Вона одягнена у вовняну кофту сірого кольору з глибоким вирізом. З-під цього вбрання видно бюстгальтер, який підкреслює звабливе декольте. Серед аксесуарів Дімопулос обрала золоті сережки-кільця. Волосся зібрала в зачіску з легенькими локонами та прикрасила хусткою з леопардовим принтом. Завершила образ насиченим макіяжем з чорними стрілками на повіках.

Найпоширеніші помилки при догляді за собою, які виділила Санта Дімопулос:

  • Купувати всі новинки косметики для догляду.
    Для того, щоб шкіра мала здоровий вигляд, необхідно звернутися до професіонала, який зможе підібрати правильний догляд. Цим самим ви зможете заощадити гроші і не купуватимете непотрібні засоби.
  • Розпарювати шкіру перед скрабуванням.
    Таким чином ви можете ще більше нашкодити шкірі, адже скраби передбачають видалення мертвого шару.
  • Використовувати лише натуральні засоби.
    Натуральні компоненти можуть спричинити алергію і не є ефективними в догляді. "Натуральність" косметичних брендів – це маркетинг, який забезпечує продаж товарів.
  • Вмиватися льодом.
    При такому методі догляду виникає велика ймовірність пошкодження шкіри. Лід може зашкодити капілярам обличчя і спровокувати почервоніння. Більшої користі принесе звичайне контрастне вмивання.
  • Використовувати продукти не за призначенням.
    Не варто застосовувати різноманітні засоби, які не призначені для догляду в його цілях. Економія грошей в такому випадку може привести до небажаного результату.
Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Санта Дімопулос LifeStyle Краса
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