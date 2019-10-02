Санта Дімопулос стала мамою вдруге: як звати новонароджену дівчинку

14 вересня колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос народила дочку в одному з пологових будинків у Монако. Зірка тривалий час не повідомляла ім'я дівчинка, але врешті-решт розкрила таємницю. Дівчинку назвали Софією.

Про це Санта Дімопулос повідомимла шанувальників на своїй сторінці в інстаграм.

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Співачка, яка також виховує 11-річного сина Даніела – дитину від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою, зізналася, що обрати ім'я для дочки було не легко.

Як згадала Санта, під час вагітності, її чоловік Ігор Кучеренко жартома називав майбутню дівчинку Зінькою. А на останніх тижнях подружжя розглядало два варіанти – Тіана і Мікелла. Згодом Дімопулос вирішила звернутися до послуг астрологів, яким вона після народженнчя дочки вислала всі дані.

Наше ім'я повинно починатися на СО або на ДА. А найбільш виграшний варіант для неї – Софія. Загалом, дівчинка була без імені 3 дні. Потім мій чоловік просто пішов в мерію і записав її Софія,

– розповіла знаменитість.