Санта Дімопулос зізналася, чи її чоловік був присутнім на пологах
Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка народила дочку 14 вересня 2019 року від коханого Ігора Кучеренка, заговорила про партнерські пологи.
На своїй сторінці в інстаграмі Санта Дімопулос розповіла, що її коханий захотів бути присутнім на пологах. Зіркова мама наголосила, що чоловік повинен сам усвідомлено хотіти і говорити про бажання бути присутнім на пологах.
Читайте також: Партнерські пологи: чи варто пускати чоловіків у пологовий зал
Так, на думку співачки, не зовсім правильно тиснути на партнера, просити, або ж шантажувати, щоб він погодився на партнерські пологи.
Також Санта додала, що в партнерських пологах батько майбутньої дитини має не заважати, а допомагати: "Комунікувати замість вас із зовнішнім світом (персоналом, лікарем), робити масаж, ставити музику, тримати вас за руку, гладити, або просто бути поруч".
Мій чоловік був готовим і присутнім при народженні всіх своїх дітей (трьох до Софії). Для мене це було дуже важливо, тому що присутність на пологах майбутнього батька перетворює дійство з чисто медичної процедури в "народження сім'ї", наповнене високим змістом,
– зазначила Дімопулос.
Читайте також: Абсолютне щастя, – Санта Дімопулос прокоментувала народження дочки
Вибір редакції
-
10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбіркасьогодні , 13:37
-
Україна – це дещо більше, ніж борщ і сало, – Оля Фреймут розповіла про створення книги "Весілля"сьогодні , 11:30
-
Дипломати Японії прокоментували вбрання Олени Зеленської на інтронізації імператора28 жовтня , 21:33