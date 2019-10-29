Санта Дімопулос зізналася, чи її чоловік був присутнім на пологах

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Ігор Кучеренко і Санта Дімопулос
Ігор Кучеренко і Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка народила дочку 14 вересня 2019 року від коханого Ігора Кучеренка, заговорила про партнерські пологи.

На своїй сторінці в інстаграмі Санта Дімопулос розповіла, що її коханий захотів бути присутнім на пологах. Зіркова мама наголосила, що чоловік повинен сам усвідомлено хотіти і говорити про бажання бути присутнім на пологах.

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Так, на думку співачки, не зовсім правильно тиснути на партнера, просити, або ж шантажувати, щоб він погодився на партнерські пологи.

Також Санта додала, що в партнерських пологах батько майбутньої дитини має не заважати, а допомагати: "Комунікувати замість вас із зовнішнім світом (персоналом, лікарем), робити масаж, ставити музику, тримати вас за руку, гладити, або просто бути поруч".

Мій чоловік був готовим і присутнім при народженні всіх своїх дітей (трьох до Софії). Для мене це було дуже важливо, тому що присутність на пологах майбутнього батька перетворює дійство з чисто медичної процедури в "народження сім'ї", наповнене високим змістом,
– зазначила Дімопулос.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Вагітність і пологи Зіркові мами
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