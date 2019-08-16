Санта Дімопулос знялася у звабливій фотосесії на 37-му тижні вагітності

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос готується стати мамою вдруге, а народжувати вона вирішила у Монако. Наразі співачка, яка готується до майбутніх пологів, не лише відвідує популярні місця у Монте-Карло, а й знімається вагітною у звабливих фотосесіях.

Так, днями раніше Санта опублікувала відверте фото у прозорій накидці, у якій вона позує оголеною. Не менш ефектний знімок знову з'явився у блозі Дімопулос в Instagram.

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Співачка не приховує того, що під час вагітності набрала 19 кілограмів. Також за її словами, це не просто зніматися у зйомці на 37-му тижні. Однак зірка таки постала на пікантному фото у білій сорочці та спідній білизні.

Фотосесія у 37 тижнів – це як усвідомлене самогубство. Але Христина Снєгірьова зробила все майстерно і швидко, так що я цілком собі жива і здорова,
– додала Санта у підписі.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Додамо, що Дімопулос на останніх місяцях вагітності веде досить активний спосіб життя. Жінка часто демонструє у соціальних мережах стильні "аутфіти" під час прогулянок в Монте-Карло.

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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