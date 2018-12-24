Санта Клаус розпочав свою подорож світом: фото

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Санта Клаус розпочав свою подорож світом
Санта Клаус розпочав свою подорож світом / Фото з відкритих джерел

Санта Клаус відправився розносити різдвяні подарунки дітворі по всьому світу. Вже завтра тисячі дітей знайдуть свої подарунки під ялинкою або у святкових шкарпетках.

Перед початком різдва до Санта Клауса приходить більше 30-ти тисяч листів на день. Цього року набільше листів прийшло з Китаю, Польщі, Італії та Великобританії. 

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Сім'ї зібралися при температурі -22°C у Рованіемі, який вважається офіційним рідним містом Санта Клауса, біля Полярного кола, а його помічники поставили пісенно-танцювальну виставу, щоб побажати йому удачі.

Санта Клаус розпочав подорож світом
Санта Клаус розпочав подорож світом

Санта розмовляв з натовпом, бажав їм мирного і щасливого Різдва перед від'їздом на санях та складав його подарунками для подорожі на Святвечір.
 
Санта відправився розносити подарунки
Санта відправився розносити подарунки


Та все ж, католицький святий бідкається – цього року сніг випав дуже пізно, і в цьому він бачить знак від природи. Санта закликає цього разу зробити подарунок і природі та краще піклуватись про неї.

Це значить, що наша подруга природа хоче нагадати нам про щось. Я думаю, що природа була в халепі довгий час, і тепер ми всі разом можемо дати подарунок природі і допомогти їй,
– наголосив Санта Клаус.

Нагадаємо, попри урядовий "шатдаун" (тимчасову часткову зупинку роботи державних органів – 24) у США американські військові не скасують відслідковування пересування Санта-Клауса, за яким зможуть стежити діти і дорослі з усього світу.

Теги: LifeStyle Новорічні свята Новини культури
Джерело: 24 канал
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