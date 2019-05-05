Сара Джесіка Паркер вразила виходом у приголомшливій сукні від Elie Saab

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Сара Джейсіка Паркер
Сара Джейсіка Паркер / Getty Images

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер відвідала церемонію нагородження GLAAD Media Awards. На світському заході акторка сяяла у розкішній королівській сукні від Elie Saab.

Якщо пригадати героїню Керрі Бредшоу з улюбленого серіалу "Секс і місто", то можна помітити, що її образ часто довершувався воланами на рукавах, декоративними квітами та іншими незвичайними деталями. Так, напередодні виконавиця легендарної ролі Сара Джесіка Паркер з'явилася у подібному образі на премії GLAAD Media Awards.

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Голлівудська акторка обрала розкішну сукню від ліванського модельєра Elie Saab, в якій просто сяяла на червоній доріжці перед церемонією нагородження. Сара Джесіка Паркер обрала плаття з масивними воланами на рукавах у синьо-бірюзових відтінках з елементами помаранчевого. Родзинкою у її образу була велика декоративна квітка у волоссі та яскраво підведені очі блакитними тінями.

Сара Джесіка паркер
Сара Джесіка Паркер / Instagram / @sjp_daily

Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Instagram / @sjp_daily

Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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