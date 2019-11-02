Сара Джессіка Паркер стала жертвою хуліганів на Геловін: відео

Популярна акторка і зірка серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер стала жертвою грабіжників на Геловін-2019. Відомо, що у США традиційно під час святкування прикрашають ганки будинків гарбузами, але невідомі поцупили їх в актриси.

Про це Сара Джессіка Паркер розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши відео. За словами виконавиці ролі Керрі Бредшоу, хулігани вкрали її "прекрасні, з любов'ю обрані" у Массачусетсі гарбузи.

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Ролик знаменитість зняла поблизу свого будинку у районі West Village на Манхеттені.

Всі наші гарбузи були вкрадені, втім, так само, як і у сусідів. Це офіційно можна назвати пограбування Геловіну-2019. Мій чоловік заявив: "Порядність мертва". Але ми все ж спробуємо врятувати ситуацію: знайдемо останні залишки гарбузів,

– додала у підписі акторка.

Але шанувальники Сари вирішили зробити їй сюрприз на Геловін. Так, наступного дня акторка показала нове відео. на якому видно декілька гарбузів і записки з привітаннями. У такий спосіб фанати зірки серіалу "Секс у великому місті" вирішили підняти їй настрій.

"Людство... У мене нема слів... Від імені всіх нас і особливо моїх дочок, які були найбільш засмучені тим, що трапилося, дуже вам дякую!" – додала вона.