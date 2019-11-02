Сара Джессіка Паркер стала жертвою хуліганів на Геловін: відео
Популярна акторка і зірка серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер стала жертвою грабіжників на Геловін-2019. Відомо, що у США традиційно під час святкування прикрашають ганки будинків гарбузами, але невідомі поцупили їх в актриси.
Про це Сара Джессіка Паркер розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши відео. За словами виконавиці ролі Керрі Бредшоу, хулігани вкрали її "прекрасні, з любов'ю обрані" у Массачусетсі гарбузи.
Читайте також: Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
Ролик знаменитість зняла поблизу свого будинку у районі West Village на Манхеттені.
Всі наші гарбузи були вкрадені, втім, так само, як і у сусідів. Це офіційно можна назвати пограбування Геловіну-2019. Мій чоловік заявив: "Порядність мертва". Але ми все ж спробуємо врятувати ситуацію: знайдемо останні залишки гарбузів,
– додала у підписі акторка.
Але шанувальники Сари вирішили зробити їй сюрприз на Геловін. Так, наступного дня акторка показала нове відео. на якому видно декілька гарбузів і записки з привітаннями. У такий спосіб фанати зірки серіалу "Секс у великому місті" вирішили підняти їй настрій.
"Людство... У мене нема слів... Від імені всіх нас і особливо моїх дочок, які були найбільш засмучені тим, що трапилося, дуже вам дякую!" – додала вона.
Вибір редакції
-
Спочатку було дуже складно, – Моніка Беллуччі розповіла про стосунки з Венсаном Касселемсьогодні , 15:40
-
Про Лесю Українку, Івана Франка та інших: мережу підриває тизер українського серіалу "Плеяда"сьогодні , 12:23
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск: хто з учасників не витримав пекельних випробувань Геловіна1 листопада , 22:12