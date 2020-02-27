Сара Джессіка Паркер випустила босоніжки в стилі Керрі Бредшоу: яскраві фото

Відома голлівудська акторка, героїня серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер здивувала новиною про те, що випускає босоніжки в стилі Керрі Бредшоу, яку вона зіграла в культовій стрічці.

Керрі Бредшоу у серіалі "Секс у великому місті" була справжньою іконою стилю. Красуня часто порушувала всі встановлені канони і створювала нові. В одній із серії, Керрі постала в різнокольорових босоніжках від Christian Louboutin. Джессіка вирішила використати таку ідею для свого бренду та створила власний дизайн взуття.

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Босоніжки Джессіки відрізняються від тих, що були в фільмі за кольором. Дизайн вона розробила разом із творцями акаунту в інстаграмі Everyoutfitonsatc, які публікують фотографії образів героїнь із "Сексу у великому місті".

У такій колаборації Сара випустила взуття яскравих кольорів: рожевого та жовтого. Прикрасою його стала сяюча брошка.

Пара босоніжок буде коштувати 385 доларів. Зазначається, що 20 відсотків з продажу буде направлено в організацію соціального підприємництва Empowerment Plan, яка заохочує до роботи жінок, які мешкають в будинках для безпритульних.