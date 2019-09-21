Savage x Fenty: з'явилися фото і відео з показу сексуальної білизни бренду Ріанни

Нове довгоочікуване звабливе шоу бренду білизни Ріанни Savage x Fenty пройшло в рамках Тижня моди в Нью-Йорку ще 10 вересня. Однак всім гостям та ЗМІ було заборонено знімати показ, тому що 20 вересня головна трансляція шоу вийшла на Amazon Prime.