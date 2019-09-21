Savage x Fenty: з'явилися фото і відео з показу сексуальної білизни бренду Ріанни
Нове довгоочікуване звабливе шоу бренду білизни Ріанни Savage x Fenty пройшло в рамках Тижня моди в Нью-Йорку ще 10 вересня. Однак всім гостям та ЗМІ було заборонено знімати показ, тому що 20 вересня головна трансляція шоу вийшла на Amazon Prime.
Ріанна зрежисувала дуже ефектний показ нової колекції з танцювальними номерами і виступами друзів: DJ Khaled, Холзі, Big Sean, Migos, A$AP Ferg та інші.
Читайте також: Ріанна підігріла чутки про свою вагітність: промовисті фото
Додамо, що сексапільні танці поставив новозеландський хореограф Парріс Гебе. У шоу з'явилися відомі моделі різних національностей і фігур: Белла і Джіджі Хадід, Кара Делевінь, Алек Век, Джоан Смоллс, Палома Ельсессер.
Нові кадри та короткі ролики Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Образи моделей на показі Savage x Fenty: дивіться фото
Образи моделей на показі Savage x Fenty