Savage x Fenty: з'явилися фото і відео з показу сексуальної білизни бренду Ріанни

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Кара Делевінь і Ріанна
Кара Делевінь і Ріанна / www.gettyimages.com

Нове довгоочікуване звабливе шоу бренду білизни Ріанни Savage x Fenty пройшло в рамках Тижня моди в Нью-Йорку ще 10 вересня. Однак всім гостям та ЗМІ було заборонено знімати показ, тому що 20 вересня головна трансляція шоу вийшла на Amazon Prime.

Ріанна зрежисувала дуже ефектний показ нової колекції з танцювальними номерами і виступами друзів: DJ Khaled, Холзі, Big Sean, Migos, A$AP Ferg та інші.

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Додамо, що сексапільні танці поставив новозеландський хореограф Парріс Гебе. У шоу з'явилися відомі моделі різних національностей і фігур: Белла і Джіджі Хадід, Кара Делевінь, Алек Век, Джоан Смоллс, Палома Ельсессер. 

 

Нові кадри та короткі ролики Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Образи моделей на показі Savage x Fenty: дивіться фото

Образи моделей на показі Savage x Fenty

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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