Сайт королівської сім'ї відсилав користувачів дивитися порно: що відомо про цей курйоз

На офіційному сайті королівської сім'ї стався неприємний випадок. Посилання, за яким передбачався перехід на сайт благодійного фонду Єлизавети ІІ, відсилало користувачів дивитися порно.

Посилання, що мало вести на сайт благодійного фонду Dolen Cymru, патроном якого є онук Єлизавети ІІ принц Гаррі, переадресовувало користувачів інтернет-сторінки королівської родини Royal.uk на китайську порнографію. Про це повідомляє видання The Sun.

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При переході за посиланням на благодійний фонд ігнорувалися інтернет-фільтри для дітей. Таким чином, доступ до контенту 18+ могли отримати неповнолітні. На тій інтернет-сторінці були розміщені ролики для дорослих, а також секс-шоу, які транслювалися в прямому ефірі.

Помилку виправили після того, як журналісти видання The Sun повідомили палац про неприємний інцидент. Там пояснили, що неправильне посилання вело на домен, який тепер має іншого власника.



Скріншот сайту благодійного фонду Dolen Cymru