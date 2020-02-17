24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Сайт королівської сім'ї відсилав користувачів дивитися порно: що відомо про цей курйоз

39 Читать новость на русском
Скріншот сайту королівської сім'ї

На офіційному сайті королівської сім'ї стався неприємний випадок. Посилання, за яким передбачався перехід на сайт благодійного фонду Єлизавети ІІ, відсилало користувачів дивитися порно.

Посилання, що мало вести на сайт благодійного фонду Dolen Cymru, патроном якого є онук Єлизавети ІІ принц Гаррі, переадресовувало користувачів інтернет-сторінки королівської родини Royal.uk на китайську порнографію. Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також: Королева Єлизавета ІІ продає елітну нерухомість в Москві: деталі

При переході за посиланням на благодійний фонд ігнорувалися інтернет-фільтри для дітей. Таким чином, доступ до контенту 18+ могли отримати неповнолітні. На тій інтернет-сторінці були розміщені ролики для дорослих, а також секс-шоу, які транслювалися в прямому ефірі.

Помилку виправили після того, як журналісти видання The Sun повідомили палац про неприємний інцидент. Там пояснили, що неправильне посилання вело на домен, який тепер має іншого власника.

Благодійний фонд Єлизавети ІІ
Скріншот сайту благодійного фонду Dolen Cymru

Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію
сьогодні
45319
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Королівська сім'я LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:27 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 5601
сьогодні 10:52 Еду Ширану – 29: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 909
16 лютого 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2824
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8244
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15302
Новини
Більше новин
Залиште відгук