Сайт "Євробачення" блокує запити росіян: несподівані подробиці

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Євробачення 2019
Євробачення 2019 / Instagram / @/eurovision.ua

Сайт "Євробачення" з незрозумілих причин припинив відкриватися та відповідати на запити користувачів з Росії. Першими зіткнулися з цією проблемою російські журналісти, які вирішили подати заявку на акредитацію на музичний конкурс.

Про це повідомляє видання Super.

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Зазначається, що при  переході на сторінку https://ebu.accredion.com/ браузери  видають "сторінку, яка не існує". Однак росіяни можуть уникнути проблему,  "обдуривши" ресурс і скористатися програмою VPN, щоб змінити IP.

Видання зазначає, що так само було з російськими журналістами з осені, коли вони акредитувалися на "Дитяче Євробачення".


Як виглядає сайт "Євробачення" для росіян / Скріншот

Додамо, що з України можна відкрити сайт "Євробачення" без жодних проблем.


Як виглядає сайт "Євробачення" для українців / Скріншот

Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.

Теги: Новини Росії LifeStyle Новини культури Євробачення Євробачення 2019
Джерело: Lifestyle
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