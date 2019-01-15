Сайт "Євробачення" блокує запити росіян: несподівані подробиці

Сайт "Євробачення" з незрозумілих причин припинив відкриватися та відповідати на запити користувачів з Росії. Першими зіткнулися з цією проблемою російські журналісти, які вирішили подати заявку на акредитацію на музичний конкурс.

Про це повідомляє видання Super.

Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення 2019 від України: список учасників

Зазначається, що при переході на сторінку https://ebu.accredion.com/ браузери видають "сторінку, яка не існує". Однак росіяни можуть уникнути проблему, "обдуривши" ресурс і скористатися програмою VPN, щоб змінити IP.

Видання зазначає, що так само було з російськими журналістами з осені, коли вони акредитувалися на "Дитяче Євробачення".



Як виглядає сайт "Євробачення" для росіян / Скріншот

Додамо, що з України можна відкрити сайт "Євробачення" без жодних проблем.



Як виглядає сайт "Євробачення" для українців / Скріншот

Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.