СБУ підтвердила дозвіл на в'їзд в Україну Олександра Сєрова, який виступав в анексованому Криму

Російський та радянський артист Олександр Сєров планує дати концерт у Києві. Захід заплановано на 23 березня 2020 року в Палаці Україна. Після появи анонсу на офіційному сайті в мережі спалахнуло обурення, адже співак відзначився виступом перед жителями окупованого Криму в 2017 році.

Російський артист родом з України, проте в одному зі своїх інтерв’ю два роки тому Олександр Сєров нарікав, що йому "перекрили" в’їзд на територію Батьківщини. 2017-го він незаконно перетнув кордон, виступивши в анексованому Севастополі та Сімферополі.

Читайте також: Після виступів в анексованому Криму до України їде Олександр Сєров

Проте заборона насправді діяла недовго. Артист збирається розважати українську публіку вже навесні цього року на сольному концерті в Палаці Україна. Днями його піар-менеджер, Олександр Орлов, повідомив “Крим.Реалії” про те, що в колективі артиста готують звернення до українського парламенту з проханням дозволити йому приїхати до Києва.

Олександр Орлов запевнив, що у досить поважному віці – 68 років – Олександр Сєров відчуває потребу відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері, а концерт – чудова нагода.

Виступам в анексованому Криму піар-менеджер також знайшов обгрунтування. За його словами, співак відвідав півострів, аби потрапити на ювілей товариша по службі на морфлоті в Севастополі. А концерт в Сімферополі провели, щоб окупити витрати на цю поїздку.

Ми, чесне слово, не знали, що потрібно перетинати кордон через Україну. І ми, дійсно, винні в тому, що не так перетнули. Ми готові визнати це. Ми визнаємо позицію України, шкодуємо, що все так вийшло,

– повідомив менеджер артиста.



Скандальний Олександр Сєров виступить в Києві / PalaceUkraine

Проте на офіційний запит видання Апостроф в Службі безпеки України відповіли однозначно. За станом на дату запиту, заборони на в’їзд на територію України співаку Олександру Сєрову немає, попри незаконне відвідування ним окупованого Криму.

Проте у відомстві зазначили, що Державна прикордонна служба України була проінформована про факт порушення правил перетину кордону. Наразі відповіді Державної прикордонної служби України немає.



Відповіді СБУ на офіційний запит Апострофа