Секрети харизматичного Бреда Пітта: як у 55 років зберегти ідеальну форму

На цьогорічній церемонії вручення Оскара Бред Пітт отримав першу в кар'єрі статуетку за акторську роботу. Він переміг у номінації найкращий актор другого плану в картині Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голівуді". Пітт втілив роль Кліффа Бута – дублера зіркового актора Ріка Далтона. Бред зіграв настільки харизматично, що отримав ще й "Золотий глобус" та нагороду від Гільдії кіноакторів США.

На одному з нагороджень Пітт пожартував, що йому було складно перевтілитися в хлопця, у якого були проблеми з дружиною і він вміє красиво скидати сорочку. Про що йдеться – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Актор має на увазі певну сцену, яку фани та експерти обговорювали чи не з найбільшою пристрастю. Говорили, що він знову в формі, "ще той красень". Захоплення публіки цілком зрозуміле. Суть не лише в тому, що на момент зйомок "Одного разу в Голлівуді" Пітту вже стукнуло 55 років. Він ще й тільки-но вибрався з життєвого піке. Важке розлучення з Анджеліною Джолі та, як результат, навіть лікування від алкоголізму.

Як Бред Пітт повернув ідеальну форму для кінострічки

Підготовка до стрічки стала порятунком зірки від цілої купи проблем в особистому житті. Пітт поринув у роботу.

► Насамперед, він кардинально змінив раціон.

Пітт — досвідчений професіонал. За кілька десятиліть кар'єри актор досконало вивчив свій організм. Тож він сам собі і дієтолог, і фітнес-тренер. Тим паче, Пітт вирішив не вигадувати велосипед. Він використав класичні, уже безліч разів доведені філософії харчування.

Все просто: вуглеводи у першій половині дня. І не більше 160 грамів на добу.

Аби повернулися кубики пресу, як у картині "Бійцівський клуб", багато тренувань, а значить, додаткова порція білків. Приблизно 1,5 грами на 1 кілограм маси. У випадку Пітта, який важить 80 кілограмів – це 120 грамів. Можна трішки більше.



Бред Пітт / Фото live24

Протеїн брав, зокрема, з курячої грудки. Та й загалом м'ясо було основою раціону актора. Як і риба, овочі та фрукти. Джерелом вуглеводів були, здебільшого, різноманітні каші. Головне: зберігати баланс.

До слова. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує нам споживати приблизно 2 тисячі кілокалорій на день. Цього достатньо, аби отримати енергію та необхідні мікро і макро елементи, якщо вони, звісно, є у тій їжі, що ви споживатимете.

Це звісно дуже базова та узагальнена цифра тих калорій які потрібні нашому організму для функціонування. Тобто при такій енергетичній цінності їжі ваша вага не рухатиметься ні вверх, ні вниз. У когось вона може бути 2500, а у когось лише 1500. Утім, в будь-якому разі все, що ви з’їсте необхідно витратити на фізичні навантаження, інакше – гладшатимете.

В ідеалі баланс тих калорій, що ви з’їли, мінус ті, які витратили за день, повинен бути трішки нижчим ніж ваша базова цифра. Та й усе. Покращення здоров'я і фізичної форми гарантоване. Бред Пітт не дасть збрехати.

► Пітт займався спортом

Ранок Бред Пітт розпочинав не зі сніданку, а з короткої пробіжки. Він мав скинути баласт, зайву вагу. В 55 років зробити це не так уже й просто, тому актор старанно працював, аби регулярно підтримувати мінусовий баланс калорій. В таких умовах кожен прийом їжі був дуже важливим. З-за столу слід було вставати, отримавши максимум користі.

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Ну, і, звісно, про алкоголь, тістечка, торти, газовані барвисті напої та фаст-фуд довелося забути.



Актор займається спортом / Фото Люкс ФМ

Усю свою грандіозну кар'єру Пітт є серед головних красенів Голлівуду. Ролі в актора відповідні: колоритні, харизматичні та круті хлопці. Тож спортивну форму Бредові не довелося будувати з нуля. Скоріше він повернув те, що розгубив останнім часом. Оголювати перед камерою зірці довелося лише торс, однак Пітт тренував усі групи м'язів.

► Уважно стежив за цукром в раціоні

Бред Пітт уважно стежив, щоб не вжити забагато цукру навіть з фруктів. Це дуже важливо і не так просто, як може здатися на перший погляд. Денна норма для чоловіків – приблизно 36 грамів цукру на добу, для жінок – 20 грамів. Відстежити норму складно, бо чимало продуктів містять цукор. Навіть у фруктах.

Щоправда, у фруктах цукор зв'язаний з клітковиною. Це дуже важливо, адже окрім своїх основних корисних властивостей клітковина ще й не дозволяє цукру з фруктів миттєво всмоктуватися в організм.



Бред Пітт обмежив цукор у раціоні / Фото Promum

А от історію про те, що цукор з фруктів геть не такий шкідливий, як той, до якого звикли ми з вами, ще ніхто не довів. Білі кристали, що ними підсолоджуємо чай чи каву – це сахароза. Вона складається з глюкози та фруктози. Остання, якраз і міститься у фруктах та ще, наприклад, у меді. Її надлишок з-поміж іншого гальмує роботу мозку. Є дослідження, які це підтверджують.

► Вживав клітковину

Саме тому смакувати фруктами цілком безпечно і навіть корисно можна лише завдяки магічній дії клітковини. А от для виготовлення соків цю клітковину видаляють. Цукор з них швидко всмокчеться в організм людини, тому соки насправді не такі корисні, як люблять стверджувати їхні виробники у рекламі. Те саме стосується солодощів на основі фруктози, які нині часто подають як "здорову" альтернативу традиційним смаколикам.

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Водночас смузі – гарна альтернатива. Тут клітковина перемелюється, але не зникає. Тож менше тістечок, тортиків — більше свіжих чи морожених фруктів та смузі.



Смузі – чудова альтернатива смаколикам / Фото lady.tochka.net

Акторові знадобилась лише цілеспрямованість, дисципліна, комплексний підхід і трохи часу. Завдяки цьому він повернувся у форму та блискуче втілив роль дублера Кліффа Бута. Ніяких дорогих продуктів чи нових тренажерів для цього не потрібно. Таке перевтілення до снаги не лише зіркам Голлівуду, але й нам з вами.