Жителі південних регіонів Франції смакують великою кількістю жирних страв. І водночас виглядають стрункіше, ніж мешканці північної частини країни. Рівень серцево-судинних та онкозахворювань тут напрочуд низький. Найяскравіший зірковий приклад впливу середземноморської дієти – Пенелопа Крус.

Експеримент науковців

Такий парадокс заохотив вчених дізнатися, у чому ж секрет південної Франції. Результати досліджень допомогли сформувати свій раціон величезній кількості зірок різних сфер. Про що йдеться – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Ізраїльські науковці організували експеримент. Одна половина учасників вживали низькокалорійну їжу. Інші – дозволяли собі білий хліб, горіхи, жирну рибу. Тобто харчувалися, як на Півдні Франції, а ще в Іспанії чи Греції. Виявилося, що саме так звана середземноморська дієта краще сприяє схудненню.

Секрет Пенелопи Крус – несвідома дієта

Найяскравіший зірковий приклад – розкішна Пенелопа Крус. Іспанська акторка все життя виглядає просто довершено. Секрет зірки – у харчуванні.



Успішна акторка – Пенелопа Крус / Фото GettyImages

Вона виросла неподалік Мадрида і з дитинства звикла до традиційних іспанських страв. Тож її середземноморська дієта спершу була несвідомою. Згодом, ставши професійною акторкою, Пенелопа лише трохи довершила власний раціон.

Як не дивно, стрункій красуні смакують чимало калорійних страв. Улюбленим наїдком Пенелопи є свіжий солоний хліб. Звичні для всіх нас макарони, картопля й рис – теж регулярно потрапляють на тарілку Крус. Крім цього, акторка харчується класичними для середземноморського регіону стравами.



Акторка харчується середземноморськими стравами / Фото Unsplash

Зазвичай, день розпочинається зі свіжих фруктів, часто у вигляді салату. Далі естафету приймають овочі, можна з м'ясом. На перекус – горіхи. Барвисте красиве меню зірки не лише око тішить, а й дає їй необхідні корисні мікроелементи.

Альтернатива дієті Крус

Аби використати рецепт здоров'я Пенелопи, нам не обов'язково пакувати валізи на береги Середземного моря. Усе доволі просто: живемо активно, багато рухаємося. Основою раціону мають бути овочі та фрукти, біле м'ясо, а не фаст-фуд. Ще бажано вуглеводи брати із каш. Слідкуємо за балансом калорій – та й будемо здорові.

От із чим в Україні значно складніше, ніж на Півдні Франції чи в Іспанії – так це з морепродуктами. Їх у раціоні Пенелопи Крус багато, а от в Україні всілякі мідії чи кальмари коштують дорого. Тому, за альтернативу можна спробувати банальний оселедець.



Альтернатива морепродуктам – оселедець / Фото Unsplash

Це напрочуд корисний продукт, якщо не дуже солений. У ньому багато ненасичених жирних кислот Omega 3. Вони надзвичайно важливі для організму. Зокрема, ці кислоти суттєво покращують роботу мозку та серця.Omega 3 зараз нерідко навіть приймають у капсулах. Доведено, що це сприяє здоров'ю людини. Тому корсисть оселедеця нічим не програє мідіям і кальмарам.

Захоплення Пенелопи

Здорове та різноманітне меню Крус дозволяє їй особливо й не мучити себе дієтами. Ба більше, зірка навіть кілька разів на місяць забігає у фаст-фуди. Зазвичай за картоплею фрі та гамбургером і має повне право – Пенелопа страшенно любить балет і різні танці. Рухається іспанська красуня дійсно надзвичайно граційно.



Пенелопа Крус полюбляє балет / Фото Viator

Адже на паркеті ви не наберете часто зайвої м'язової маси, але залишити достатньо енергії, аби скинути вагу, тонізувати свої м'язи – можливо. Тим паче, балет – найважчий вид танців.

Довідка. За підрахунками Гарвардської медичної школи, годину заняття з балету можна витратити аж до 450 кілокалорій. Це навіть більше, ніж під час заняття аеробікою.

Танці для Крус – просто джекпот. Улюблене хобі, яке ще й користь приносить. Постійно танцюючи, акторка спалює багато калорій. Тому натрапити на неї в тренажерному залі – непросто. Туди вона приходить хіба що для додаткової підготовки до ролі.