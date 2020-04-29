Секрети аварії на ЧАЕС та брехня КДБ: про що розповідає трейлер фільму "Артефакт Чорнобиля"

На 34-ті роковини аварії на ЧАЕС презентовано трейлер українського документального фільму "Артефакт Чорнобиля".

Це фільм про розслідування Чорнобильської катастрофи (на основі нещодавно розсекречених архівів КДБ СРСР) та про наслідки катастрофи для України та всього світу, які ми відчуваємо зараз, повідомляє 24 канал. Український митець, продюсер та режисер стрічки Валерій Коршунов переосмислює її шляхом створення прогресивних артпроєктів та соціальних заходів, що вражають світ.

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Зйомки фільму відбувались в Україні та в США на фестивалі Burning Man, cаундтрек до стрічки написано за участі відомого бітбоксера Dub FX та номінанта на Гремі, учасника гурту Telepopmusik.

"Артефакт Чорнобиля": офіційний трейлер фільму

Під час проєкту "Артефакт" створено мурал на ЧАЕС, встановлено рекорд України з найбільшою діджитал-скульптурою "Чорнобильське Сяйво" та проведено сертифіковане соціальне дослідження "Що Українці знають про Чорнобильську аварію?"

Основні вражаючі результати дослідження:

60% – не знають дату аварії на ЧАЕС

92% – не знають норм радіації сьогодні

47% – досі вірять радянським фейкам про Чорнобиль



Рекордна діджитал-скульптура "Чорнобильське Сяйво"

Валерій Коршунов, автор фільму "Артефакт Чорнобиля":

– Кілька років я займаюся проблемою замовчування інформації про Чорнобильську катастрофу, кожен раз, коли говорю, що ніхто нічого не знає, багато хто не вірить. Як це українці не знають про Чорнобиль? Однак давно не було досліджень на цю тему. Що ми знаємо про Чорнобиль? Аудиту фінансів, які витратила Україна на нього за 34 роки, досі немає. Не ведеться Державний Реєстр зі списком ліквідаторів і постраждалих, ми не рахуємо їх, не стежимо, пільги і пенсії не платимо.



Валерій Коршунов під час зйомок

Мені соромно, а вам? Замовчування початку епідемії коронавірусу Китаєм, фейки проти України за час гібридної війни з Росією, Чорнобиль 1986-го... Ми на передовій інформаційних катастроф. Чи варто про це забувати? Чи не безглуздо і безтурботно це?

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Під час пожежі в Чорнобилі я став головою Волонтерського Штабу при Громадській Раді ДАЗВ на кордоні з Зоною відчуження. Передавали допомогу на передову пожежним і лісникам. Кожне друге питання у людей було про радіацію. Там же горить Рудий ліс, є сховище ядерних відходів, а ЧАЕС згорить? А радіація на Київ пішла? Давайте подумаємо: що нам зробити з цим. Ми знімали фільм майже рік. Понад 100 інтерв'ю, 3 континенти, 8 країн... Купа історій, що не вмістяться в одне кіно так точно.



Валерій Коршунов дає інтерв'ю

Хто такий Валерій Коршунов? Митець, автор муралу на ЧАЕС та засновник міжнародного соціально-культурного проєкту "Артефакт" з переосмислення Чорнобиля сучасними видами мистецтва, що є найвідомішим українським культурним проєктом Чорнобиля в Україні та світі. Проєкт розглядає катастрофу на ЧАЕС як приклад найбільшої інформаційної катастрофи, в наслідках якої ми живемо сьогодні.