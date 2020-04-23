Секрети догляду, краси та правила харчування від Каті Осадчої
Популярна українська телеведуча Катя Осадча на карантині не забуває про догляд за собою на підтримує фізичну форму. Знаменитість зізналася, що почала займатися йогою, а також розповіла про свій раціон та секрети догляду за шкірою.
Карантин – це можливість побути в гармонії з собою, приділити більше часу догляду та відпочити. Катерина Осадча вирішила розповісти прихильникам, що робить для того, щоб завжди залишатися стрункою та красивою. Секретами вона поділилися у прямому ефірі на особистій сторінці в інстаграмі.
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Про спорт
Зірка каже, що на карантині почалася займатися йогою. На це її надихнув чоловік Юрій Горбунов. Катя самостійно шукає відео тренувань в інтернеті та виконує вправи за ними.
Тричі на тиждень займаюся йогою. Також почала бігати і щодня роблю розминку. Не можу сама тренуватися довго, тому обиваю короткі відео з певними фізичними вправами,
– розповіла телеведуча.
Про раціон
Осадча дотримується принципів роздільного харчування. Вдома готує сама, а її улюблена страва – суші.
Їм тричі на день і додатково є невеликі перекуси, проте намагаюся їх уникати. Не вживаю шкідливої їжі. Хліб – це те, без чого не уявляю своє життя. Овочі в мене сезонні. Наприклад, зараз з'явилася молода капуста. В мій раціон також входять салати і картопля, проте споживаю це до обіду. Фрукти також їм в першій половині дня,
– поділилася Катя.
Про догляд за шкірою
Щодня ведуча робить маски для рук, а на карантині з'явилося більше часу для догляду за обличчям.
В холодильнику у мене були маски, на які завжди не вистачало часу. Тепер використовую по одній вранці та ввечері. Обов'язковим елементом догляду є зволоження. Для покращення кольору обличчя використовую олію вітаміну С на шкіру, а також споживаю його. Для зволоження шкіри рук роблю маски з різного крему. Беру велику кількість крему, одягаю текстильні рукавички і деякий час так сиджу,
– зізналася Осадча.
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