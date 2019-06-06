"Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку

Продовження історії собаки Макса і його друзів, пригоди яких стаються щойно господарі виходять з квартири.

Новий мультфільм студії Illumination, яка подарувала світові міньйонів, видався легким, дотепним і настроєвим. Тваринки махають хвостами, дорослі відсипають грошей за квитки собі та дітям, і досхочу сміються, заряджаючись хорошим настроєм.

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"Секрети домашніх тварин 2": офіційний кадр з фільму

Щойно кінозал наповнюється глядачами різного віку і починається мультфільм, то створюється особлива атмосфера добра, усмішок і аномально позитивного сприйняття подій. В такі моменти дорослі вимикають внутрішнього критика, який невдоволено дивиться чергових "Месників" чи бачить недоліки сценарію у "Ґодзіллі ІІ", а діти, як, власне, завжди, гучно і енергійно проявляють емоції, пов'язані з подіями мультику. Ця атмосфера може бути, або ні. Якщо так – мультфільм можна відносити до хороших, якщо ні – творці недопрацювали. Так ось, "Секретам домашніх тварин 2" хочеться сказати "так".

Тема того, що відбувається у квартирі, коли ми, люди, йдемо на роботу і залишаємо тварин насамоті, не нова. Illumination розвиває історію у правильному напрямку і створює для балакучих тварин складні ситуації "мініатюрного" масштабу. Сюжет кінофільмів розвивається в найрізноманітніших місцях: від океанського дна до Місяця, Марсу чи навіть галактики. Але лише у мультфільмі можна перетворити умовну поїздку "в село" на цікаву подію, насичену враженнями. І знову, "Секретам домашніх тварин 2" це вдається.



"Секрети домашніх тварин 2": офіційний кадр з фільму

Сім'я собаки Макса, якого ми знаємо з першої частини, поповнилась новими членами: чоловіком хазяйки і їхнім сином. На перший погляд здається, що нам знову згодовуватимуть історію про ревнощі і прийняття та вміння ділитись, як воно було у першій частині. Але ні. Собака любить немовля, та й так, що від хвилювання ледь не дуріє. Собака навіть опиняється у ветеринара-"психотерапевта", черга до якого – одна з найсмішніших сцен мультфільму.

Окрім сюжетної лінії, в якій Макс вчиться дозволяти дитині досліджувати світ, падати і помилятись, є ще, як мінімум, одна. Пам'ятаєте психованого кролика Сніжка? Тепер він уявляє себе супергероєм (він навіть має відповідний костюм-піжаму) і береться рятувати з цирку нещасне тигреня, з якого там знущаються. Цирк з тваринами – це, без сумніву, погано. А ще гірше, коли ним керує завернутий на всю голову "рускій дірєктор Сєргєй". У мультику його так і називають, а розмовляє персонаж просто жахливим суржиком. У "Сєргєя" є віддана мартишка, як Абу в Аладдіна, тільки зла, і загін тамбовських вовків, які тримаються хазяїна радше через страх і безвихідь, аніж через відданість.



"Секрети домашніх тварин 2": офіційний кадр з фільму

Окремо хочеться зупинитись і на дубляжі "Секретів домашніх тварин 2", який тішить чудесами локалізації і малих, і дорослих. Мова у персонажів проста і кльова, "Сєргєй" "валить" диким суржиком, а старий пес Бадді звучить "як закарпатець, чи що це в біса за діалект такий", як казали в кінозалі. Тут вам і "Слава Україні", і жарти про євробляхи, і повний набір жартів, адаптований під українського глядача. Вийшло добре.

Фільм "Секрети домашніх тварин 2" вийшов не гіршим за першу частину, і цього разу краще захоплює і дорослу аудиторію. Цей мульфільм ніколи не увійде у список найкращих і не номінується на кінопремію типу Оскара, але залишить вам хороший настрій і стане вагомим аргументом глянути третю частину, якщо така буде. Рейтинг мультика на IMDb – 6,5, обмежень по віку жодних.

Секрети домашніх тварин 2: дивитись трейлер фільму онлайн

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