"Секрети домашніх тварин-2": вийшов фінальний трейлер довгоочікуваного мультфільму

Вже 30 травня 2019 року в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра мультфільму "Секрети домашніх тварин-2" (The Secret Life of Pets 2). Перед презентацією автори вирішили підігріти цікавість кіноманів до новинки, опублікувавши фінальний трейлер.

Як і в попередній частині, яка вийшла на телеекрани у 2016 році, у центрі мультфільму – історія домашніх тварин, яких об'єднує дружба. Собака Макс та інші домашні улюбленці щодня очікують господарів з роботи та навчання. За цей час вони розважаються, спілкуються і ходять один до одного в гості.

Читайте також: "Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо: мережу підкорює новий трейлер

Знамениті домашні улюбленці повертаються! Ми і не підозрюємо, скільки всього вони встигають, коли нас немає поруч. Відомі герої і нові "темні конячки", ще більше карколомних пригод і багато пухнастих секретів у комедії для всієї родини,

– йдеться в анонсі.

Відомо, що режисером мультфільму "Секрети домашніх тварин-2" став Кріс Рено. Зірка Голлівуду вже має досвід у створенні подібних кінострічок, адже саме йому довірили втілити сюжет двох частин "Нікчемного я" та "Грінча". А от над сценарієм кумедного мультфільму працював Брайан Лінч.

Перед очікуваною прем'єрою автори "Секретів домашніх тварин-2" опублікували фінальний трейлер. Згідно із роликом, на глядачів чекатиме чимало кумедних ситуацій, в які потраплять головні герої, та несподіваних перевтілень. Зокрема, кролик Сніжок приміряє костюм супергероя.

Дивіться трейлер до мультфільму "Секрети домашніх тварин-2": відео