"Секрети домашніх тварин-2": вийшов фінальний трейлер довгоочікуваного мультфільму

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"Секрети домашніх тварин-2": сюжет і трейлер
"Секрети домашніх тварин-2": сюжет і трейлер / planetakino.ua

Вже 30 травня 2019 року в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра мультфільму "Секрети домашніх тварин-2" (The Secret Life of Pets 2). Перед презентацією автори вирішили підігріти цікавість кіноманів до новинки, опублікувавши фінальний трейлер.

Як і в попередній частині, яка вийшла на телеекрани у 2016 році, у центрі мультфільму – історія домашніх тварин, яких об'єднує дружба. Собака Макс та інші домашні улюбленці щодня очікують господарів з роботи та навчання. За цей час вони розважаються, спілкуються і ходять один до одного в гості. 

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Знамениті домашні улюбленці повертаються! Ми і не підозрюємо, скільки всього вони встигають, коли нас немає поруч. Відомі герої і нові "темні конячки", ще більше карколомних пригод і багато пухнастих секретів у комедії для всієї родини,
– йдеться в анонсі. 

Відомо, що режисером мультфільму "Секрети домашніх тварин-2" став Кріс Рено. Зірка Голлівуду вже має досвід у створенні подібних кінострічок, адже саме йому довірили втілити сюжет двох частин "Нікчемного я" та "Грінча". А от над сценарієм кумедного мультфільму працював Брайан Лінч.

Перед очікуваною прем'єрою автори "Секретів домашніх тварин-2" опублікували фінальний трейлер. Згідно із роликом, на глядачів чекатиме чимало кумедних ситуацій, в які потраплять головні герої, та несподіваних перевтілень. Зокрема, кролик Сніжок приміряє костюм супергероя. 

Дивіться трейлер до мультфільму "Секрети домашніх тварин-2": відео 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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