Секрети довголіття Міка Джаггера, який у 73 роки став батьком

Наприкінці 2016 року у легендарного співака, фронтмена культового гурту The Rolling Stones, Міка Джаггера народився син. Ви можете сказати, що у цьому немає нічого незвичного. Але Майкл увосьме став батьком у віці 73 років. На той момент він уже був прадідусем. Про вражаючі секрети довголіття рок-зірки – читайте далі.

Мік Джаггер – це рок-зірка, яка у минулому спробувала ледь не усе, що знищує здоров'я: наркотики, алкоголь, шкідлива їжа, м'яко кажучи, не стабільний режим сну. Попри все це, артист добре виглядає та почувається у свої 76 років.

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Вражає, але особливих секретів з власного стилю життя і манери харчування Джаггер не робить. Секс, наркотики й рок-н-рол – це не лише кредо великої частини рок-музикантів, але й коротка біографія Міка. Співак зізнавався, що у різні часи його кар'єри на перше місце з цього тріо виходив то секс, то наркотики. Зрозуміло, що з таким стилем життя, довго на сцені не пострибаєш. Гульки почали вилазити боком.

Тому Джаггер кардинально змінився. Він кинув палити, відмовився від алкоголю та наркотиків. І почав набагато пильніше стежити за тим, що потрапляє на його тарілку. Співак став справжнім фанатом органічної їжі.

Авокадо

Вподобання свого кумира підхопила армія прихильників зірки. У раціон Міка мають шанс лише натуральні продукти. Особливо до смаку зірці авокадо. Про вподобання, особливо рок-старів, дискутувати не будемо. Лише мусимо відзначити, що цей зелений фрукт — ідеально вписується у філософію здорового харчування, яку для себе вибрав музикант.

Авокадо майже на третину складається з поліненасичених жирів. Вони допомагають підтримувати наші судини у необхідному тонусі.



Авокадо майже на третину складається з поліненасичених жирів / Фото: Grit and banter

Щоправда, ми з вами не сер Мік Джаггер, тому часто можемо натрапити на тверді, неспілі плоди цього фрукту. Їх зривають заздалегідь, аби вони пережили дальню дорогу. Наприклад, з Іспанії до України. Та вихід є – просто покладіть авокадо у паперовий пакет на кілька днів. Бажано з яблуками, які виділятимуть етилен. Він простимулює процес дозрівання зеленого фрукта. За три – чотири дні авокадо розм'якне і стане придатним до вживання.

Більше про те, як обрати авокадо та з чим його смачно поєднати – читайте тут.

Але смаку цей фокус фруктові не додасть. Та й не треба. Власне, відсутність якогось акцентованого смаку і є фішкою зеленого плоду. Авокадо підкреслює якості інших продуктів. Тому легко вписується у всілякі рецепти. Повари люблять додавати авокадо у салати. Головне – знати міру. Адже попри всю свою користь, зелений фрукт залишається жирним, а відтак – калорійним. Тому авокадо повинне доповнювати меню, а не бути його головним елементом.



Авокадо легко вписується у всілякі рецепти / Фото: Pinterest

Паста

Раціон Міка дуже різнобарвний і корисний. Ще донедавна співак багато часу та сил витрачав у турі: постійні переїзди та енергійні виступи на сцені. Аби запалювати у своєму поважному віці, Джаггер перед виступом підживлюється великою порцією пасти. Так він отримує багато енергії. Яку, звісно, залишає на сцені. Тому вона не відкладається зайвими кілограмами.



Джаггер перед виступом підживлюється великою порцією пасти / Фото: Getty Images

Кажуть, що за кількагодинний концерт, співак долає на сцені до 20 кілометрів. І майже все це у танцях. Навіть у час, коли The Rolling Stones активно не гастролюють, Мік не мучить себе дієтами. Співаку смакує корисна їжа. Він залюбки вживає смузі, цільнозерновий хліб, вітаміни. М'ясо курки, риба, боби, картопля — усе це можна побачити на столі зірки.

Спорт

Джаггер завжди був спортивним чоловіком. У школі він займався баскетболом. Потім був балет, пілатес та йога. Батько Міка працював викладачем фізкультури, він дожив до 93 років. Тож з генами у зірки, схоже, все гаразд. Ще донедавна, до операції на серце, Джаггер тренувався по шість днів на тиждень. Пробіжка, велосипед, плавання або кікбоксинг – усе, аби залишатися в тонусі. Зірка переконує, на вік зважати не можна. Треба завжди залишатися активним.



Виступ Міка Джаггера / Фото: Getty Images

Про розкішну форму Джаггера навіть складають пісні. Maroon 5 разом з Крістіною Аґеллерою випустили хіт Moves Like Jagger. Рухатися як Мік, коли тобі вже під 80 – це мрія для артистів.

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У квітні 2019 року Майклу успішно прооперували серце. Лише хірургічне втручання перервало гастролі The Rolling Stones Америкою. Але менеджер культового гурту нещодавно натякнув, що хлопці готують новий альбом. Тому фани чекають на прощальний тур в другій половині року.