Секрети Емілії Кларк та Ліни Хіді: як підхід до здоров'я змінив життя акторок "Гри престолів"

"Гра престолів", без перебільшення культовий серіал. За 9 років зняли 8 сезонів тотального успіху. У нього є величезна армія прихильників, різноманітні нагороди та вершини рейтингів. Рецепт: непередбачуваний та сміливий сценарій, яскрава режисерська робота і яскраві персонажі.

Чого лише варті Дайнеріс Таргарієн і Серсея Ланістер. Ці ролі зіграли відповідно Емілія Кларк і Ліна Хіді. Попри чимало схожих рис, Дайнеріс та Серсея – різні. Те ж можна сказати і про Емілію та Ліну.

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Виснажлива боротьба за здоров'я Емілії Кларк

Хіді в одяг Серсеї влізла ледь не одразу, а от Кларк важко гарувала, аби стати повелителькою драконів. Далеко не усі прихильники цієї зіркової акторки знають, що вона ледь не усе життя бореться за власне здоров'я. Емілія абсолютно не приховує, що має схильність до повноти. До "Гри Престолів", у період між зйомками і навіть під час роботи, Кларк набирала зайві кілограми.



Емілія Кларк має схильність до повноти / Фото Pinterest

При зрості 157 сантиметрів у "піковий період" вага акторки була понад 70 кілограмів. До того ж, вже після завершення зйомок дебютного сезону "Гри престолів", молода акторка пережила інсульт. В неї знайшли аневризму головного мозку. Знадобилися відразу 2 ризиковані операції.



Кларк пережила 2 операції / Фото HBO

Проте Емілія, як і личить повелительці драконів, подолала усі труднощі. А заодно з королівською серйозністю взялася до зміни способу життя. Перевтілення з Кларк у Таргарієн було непростим – зірка, буквально, впевнено йшла до цілі. Акторка почала дуже багато ходити. До щоденного розкладу дівчина додала пробіжки. А от в тренажерному залі з'являлася не часто, хіба присідала зі штангою. Також допомогли уроки рукопашного бою.



Повелитилька драконів зайнялась спортом / Фото Pinterest

Зміни в раціоні

Кларк забула про фастфуди, напівфабрикати та смажену їжу, а також солодощі, сіль та каву. Під гарячу руку потрапили ще й молочні та кисломолочні продукти. У неї 3 основні прийоми їжі та 2 перекуси за день. На сніданок – омлет на пару, тост і помідор. На обід – яловичина та овочевий салат. Вечеря складається з риби на грилі та зелені, а на перекус – фрукти. Емілія відмовилася від усіх напоїв, крім води.



Кларк у ролі Дайнеріс / Фото Shutterstock

Особливо пильно Кларк стежила за методом приготування страви. Якщо на грилі, то дозволяла собі навіть яловичину.

Філософія харчування Ліни Хіді

Суперниця "Матері драконів" – королева Серсея. Також найприбутковіша роль для акторки Ліни Хіді. Але, на відміну від Кларк, вона ще до "Гри Престолів" знімалася у великих проєктах. Наприклад, у картині "300 спартанців" Ліна була дружиною царя Леоніда.



Ліна Хіді у фільмі "300 спартанців" / Фото Pinterest

Від ролі однієї монархині до ролі іншої, фізична форма Хіді практично не змінилася. Хоча Ліна на 13 років старша за Емілію, її підготовка до "Гри престолів" була легкою. Власне, нічого нового Хіді робити не довелося. Здоровий, спортивний спосіб життя зірки очевидний. Довгий час Ліна займається боксом та йогою. Так підтримує тонус і еластичність своїх м'язів.



Ліна Хіді / Фото IMDB

Раціон акторки

Хіді – вегетаріанка. Вона не вживає м'яса, риби, молочних продуктів, яєць та навіть меду. За стіл Ліна сідає 3 – 4 рази на день. Усі калорійні страви зірка споживає у першій половині дня. Основа тарілки Хіді – це овочі.

На сніданок Ліна, як справжня британка, любить вівсянку, а ще фрукти. На обід – овочі: у салаті, супі чи просто тушковані – це вже питання настрою. Завершальний підхід за стіл – знову овочі. Утім не ті, що були на обід, ще й приготовлені по-іншому, здебільшого на грилі. Така філософія харчування допомагає акторці залишатися здоровою та підтримувати хорошу форму.

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Історія Ліни Хіді – яскравий приклад усіх плюсів, які нам дає здоровий спосіб життя. А от Емілія Кларк на собі довела як багато можна добитися, якщо вчасно змінити підхід до власного здоров'я.