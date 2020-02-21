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Секрети краси Белли Хадід: харчування моделі та спорт

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Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Популярна американська модель Белла Хадід вражає своєю стрункою фігурою та спокусливими формами. Зірка поділилася секретами своєї краси та розповіла про свій раціон харчування.

Белла Хадід завжди виглядає неперевершеною на подіумах та фотосесіях. Проте для такого результату вона багато працює над собою. Регулярно відвідує косметолога, збалансовано харчується, а також не забуває про фізичні навантаження.

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Сніданок

Як зазначає Белла, сніданок має бути ситним. Для неї ідеальним варіантом є яйця і сосиски. Якщо ж для приготування цієї страви не вистачає часу, то модель надає перевагу тосту з цілозернового хліба та яєшні.

Обід

Хадід радить їсти на обід більше білка. За її словами, це допомагає весь день триматися на ногах. Як правило, знаменитість обідає рибою та запеченими овочами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Вечеря

Вечеря має бути схожою на обід. У ній мають міститися максимум білка та трохи клітковини.

Заборонені продукти

Зірка іноді дозволяє собі піцу, пасту і картоплю фрі. Також вона полюбляє колу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Напої

У щоденному раціоні Белла вживає воду, смузі і зелені соки. Саме вони допомагають тримати шкіру в хорошому стані, добре очищують організм з середини та виводять токсини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Спорт

Белла Хадід не може жити без спорту. Дівчина займається боксом, фітнесом та тренуваннями з високою інтенсивністю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Здорове харчування Фітнес Белла Хадід
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