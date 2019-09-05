Секрети молодості та пікантна зйомка: Дженніфер Еністон стала зіркою журналу InStyle

У 50 років голлівудській акторці Дженніфер Еністон вдається виглядати приголомшливо. Зірка з легкістю хизується своєю стрункою фігурою та погоджується на пікантні зйомки.

Днями вона стала головною героїнею журналу InStyle. Для видання акторка знялась в ефектній фотосесії, показавши зблизька своє обличчя та примірявши досить пікантні образи. Зокрема, на сторінках видання читачі зможуть побачити Дженніфер Еністон у смугастій майці на зав'язках, розкішному білому костюмі, вбраному на голе тіло, та шкіряній куртці.

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Чималу увагу привернуло й інтерв'ю знаменитості. Дженніфер Еністон зізналась, що у 50 років почувається молодою, а після дня народження в неї нічого не змінилось. А от питання чи коментарі про вік вона вважає порушенням етикету та хотіла б, щоб люди мали певні заборони щодо подібних розмов.

Першою думкою після того, як мені виповнилося 50, було: "О, ось це цифра". Крім цієї цифри, більше нічого не змінилося. Фізично я відчуваю себе просто неймовірно. Так дивно, коли люди навколо вигукують: "Ти маєш приголомшливий вигляд для свого віку!" Я думаю, в нашому суспільстві необхідно ввести своєрідний етикет щодо розмов про вік і заборонити подібне,

– зазначила Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон знялась для глянцю / Фото: InStyle

Водночас акторка вирішила відверто розповісти, як їй вдається виглядати так приголомшливо у 50. Дженніфер Еністон переконана, що на це повпливали її гени: бабуся акторки і в 98 років могла похизуватись м'якою та доглянутою шкірою, хоч використовувала тільки оливкову олію.

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Сама ж Дженніфер ще з 15 років запозичила урок від своєї мами, яка щодня зволожувала шкіру олійками та косметологічними маслами. Окрім цього, акторка ретельно стежить за своїм раціоном та кожний ранок розпочинає зі склянки селерового соку та комплексу біодобавок до їжі. А от щодо волосся, то Дженніфер Еністон регулярно відвідує стиліста і щонайменше раз на місяць робить фарбування.

Не буду брехати: я не хочу сивого волосся на своїй голові! – додала вона.



Дженніфер Енітон / Фото: InStyle

Не оминула Дженніфер Еністон і питань про роботу. Журналісти відверто запитали акторку про її ставлення до руху #MeToo, який виступає проти сексуального насилля над жінками. Ця тема була близькою для Дженніфер, адже у серіалі за її участю головний герой втрачає роботу через звинувачення у харасменті. У кінострічці "Ранкове шоу" Еністон зіграла роль його колеги, яка бореться із сексизмом.

"Наш серіал розповідає про зловживання владою, жінок і сексизм. Ми випустили його влітку 2017-го, а восени того ж року вибухнув скандал з Гарві Вайнштейном. У той момент ми з Різ Уізерспун (актриса також грає в "Ранковому шоу", – LifeStyle 24) подумали, що наша стрічка наче відображає ці реальні події. Начебто таким чином Всесвіт просив викрити це патріархальне суспільство", – зізналась Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон про ставлення до сексуальних домагань / Фото: InStyle



Акторка Дженніфер Еністон / Фото: InStyle