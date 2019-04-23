Секрети стрункості Меган Фокс, яка не ходить до спортзалу

Популярна американська акторка та модель Меган Фокс вже багато років захоплює всіх своїми бездоганними формами. Не додали зірці зайвих кілограмів та сантиметрів навіть народження трьох дітей.

1. Хороший сон

Це один з ключових аспектів здоров’я людини. Якісний сон, сама Меган називає одним із головних факторів, що дозволяє зберігати феєричну форму. Між іншим Меган Фокс – мати трьох дітей.



Меган Фокс з чоловіком та дітьми

Впродовж сну організм відпочиває та набирається сил для наступного дня. Кожна клітинка нашого організму веде своє маленьке життя. Отримує поживні речовини, використовує їх для власних цілей і врешті продукує відходи. Так чи інакше, від цих відходів згодом необхідно позбутися, за що відповідає наша лімфатична система.

Хто така Меган Фокс?Американська акторка та модель. Отримала велику популярність після виконання ролі Мікаели Бейнс у фільмі "Трансформери". Окрім цього, вона знялась у фільмах "Знову ти", "Тіло Дженніфер", "Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти", "Кохання по-дорослому", "Джона Гекса" та ін. Деякі ЗМІ називають її однією із секс-символів сучасності.

Лімфатична система співпрацює із усіма органами, окрім мозку. У нашого генератора ідей, є власна система очищення від міжклітинного сміття. За цей процес відповідає цереброспінальна рідина. А очищення мозку від непотребу відбувається винятково під час сну.



Мозок не співпрацює з лімфою

Не досипаючи, людина буквально забруднюєт орган, який керує усіма процесами у вашому організмі. Про це поки не можна говорити зі стовідсотковою впевненістю, але ті ж дослідники обережно висловлюють теорію, що недосипання і засмічення мозку що виникає услід за ним, є однією з причин розвитку хвороби Альцгеймера. Тож хочете бути у хорошій формі та добре почуватися почніть із простого спіть по 6-8 годин на добу.

2. Любов до ягід

Банальні здавалося би полуниця та чорниця у раціоні Меган практично щоденно. У ній є вітаміни А, В, С, Е, а ще Йод, Калій, Кальцій та Фосфор. І попри те, що ягода солодка та зазвичай заходить на десерт, насправді цукру у ній менше, ніж у лимоні. Тому полуницю лікарі дозволяють навіть діабетикам.

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Якщо звісно немає алергії, регулярне споживання полуниці може з-поміж іншого посприяти роботі травної системи, позитивно вплинути на серце та судини і покращити стан шкіри. Більше того дослідження проведені кілька років тому в університеті Огайо у США, показали серйозний потенціал полуниці у боротьбі із раковими клітинами.



Полуниця – основна ягода в раціоні Меган Фокс

Усе завдяки антиціанам, якими багаті практично всі ягоди. Ви звісно не зможете вилікувати страшну хворобу однією полуницею, але як частина лікування, а ще краще профілактики вона точно не буде зайвою. До того ж можна отримати і приємні неочікувана дивіденди. Полуниця – афродизіак, мають серйозне наукове підґрунтя. Вся сіль в маленьких зернятках. Там повно біологічно активного цинку, який і впливає на статеві гормони.

Серйозною перешкодою для безперебійного отримання користі від полуниці є її сезонність. Взимку, у нас, вона не лише дорога, але й не надто смачна. Річ у тім, що ягода швидко псується, тож погано переносить транспортування. Генетики вивели сорти, які значно краще зберігаються, от тільки поєднати цю рису ще й зі звичним смаком їм поки не вдалося. У той же час всі корисні речовини притаманні ягоді, навіть з такої "не смачної полуниці" нікуди не діваються, як і з мороженої. Це, до слова, безапеляційно найкращий спосіб заготівлі ягід на зиму.



Замороження допоможе зберегти корисні речовини

Заморожування, особливо шокове, дозволяє зберегти максимум користі продуктів, суттєво випереджаючи за цим показником альтернативні і що вже казати більш звичні для нас способи, як то консервування варення.

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Це стосується не тільки полуниці, але й решти ягід. Зокрема і чорниць, які теж так любить Меган Фокс. У них ті ж вітаміни і навіть більше, ніж у полуниці антиоксидантів. При цьому навіть твердження про те що чорниця поліпшує зір – не просто рекламний трюк. Щоправда лікувати хвороби очей ягодами найімовірніше, не вийде, але вони дійсно здатні підсилити дію ліків, або допомогти у профілактиці захворювань. Тому навіть не задумуючись збагачуйте свій раціон ягодами бодай у якомусь вигляді. Це точно принесе вам користь.

3. Спорт у житті Меган

Зірка не ходить до залу і більше того обходиться без будь-якого додаткового спорядження. Натомість використовує інтервальні тренування. Є дуже багато варіантів, але суть завжди одна. Треба з максимальною інтенсивністю робити якусь вправу короткий відрізок часу, згодом трохи перепочити і братися за наступну вправу.



Меган Фокс – володарка ідеальної фігури

Приблизно це виглядає так – 30 секунд присідань, відпочинок 15 секунд, згодом те саме із віджиманнями, тоді скажімо стрибки, після цього планка. Набір вправ може бути дуже різним, зазвичай, їх близько шести.

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Виконавши усі, завершиться одне коло тренувань. Таких кіл можна робити від трьох до скількох завгодно залежно від вашого рівня. Відпочинок між ними трохи довший – близько хвилини. Ці тренування не відбираються багато часу і не вимагають жодного спеціального спорядження. Можливо заняття і не замінять повноцінного походу у зал, але свою ефективність вони довели.