Секрети супермоделі: що слухає, як вдягається і ким надихається Розі Хантінгтон-Уайтлі

Ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла свої секрети стилю і звідки супермодель бере натхнення для створення ідеальних образів щодня.

Про це Розі розповіла в інтерв'ю виданню W Magazine.

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Ідеальний одяг для вихідного дня: "В'язаний светр, чорні легінси або джинси і зручна футболка"

Ікона стилю: "Залежить від настрою, але мені завжди подобаються Еммануель Альт, Крістін Сентенері і Джорджія Тордіні. У них є свій стиль, індивідуальність, і при цьому вони виглядають розслаблено"

Найкраща модна порада: "Купувати хорошу класику і обирати одяг в одній палітрі кольорів. Мені завжди подобається чорний колір, відтінки білого, темно-синій і нейтральні кольори. Вони поєднуються один з одним і ніколи не виходять з моди"

Перша велика модна покупка: "Сумка Silverado від Chloé. Я збирала на неї гроші зі своїх перших модельних робіт. Дзвонила мамі і питала, нормальна ідея – витрачати такі гроші на сумку?"

Найцінніше володіння в шафі: "Мої старі пальто від Céline"

Підлітковий стиль: "Я носила клогі на платформі, штани карго і укорочені топи. А трохи пізніше почала одягатися в стилі бохо – мені дуже подобалася Сієнна Міллер"

Улюблений образ на червоній доріжці: "Будь-який від Versace!"

Завжи у сумці: "Бальзам для губ, гроші, зазвичай вологі серветки для рук й асортимент дитячих іграшок"

Пісня, яку можна послухати, коли збираєшся: "Я весь час слухаю різні альбоми. Зараз це музика групи H.E.R. на повторі"