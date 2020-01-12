Секретні документи дозволять пролити світло на смерть Мерилін Монро

Детективи наполягають на тому, щоб провести повторне розслідування причин раптової смерті знаменитої акторки. Вони стверджують, що засекречені документи, які залишатимуться недоступними протягом двох десятиліть, дозволять спростувати хибну версію про самогубство легендарної Мерилін Монро.

Культова акторка та секс-символ усіх епох Мерилін Монро пішла з життя у віці 36 років. Відтоді минуло майже шість десятиліть, проте її смерть й досі не дає спокою експертам у розкритті таємниць. Так, приватний детектив Беккі Олдрідж запевняє, що віднайшла розгадку загадкової смерті зірки світового кінематографа. Як повідомляє видання Daily Mail, секретні документи зберігаються в стінах Каліфорнійського університету.

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Беккі Олдрідж відшукала коробку з документами, які належали американському психоаналітику Ральфу Грінсону. Саме він був особистим психіатром Мерилін Монро та знайшов її тіло після смерті. Серед секретних матеріалів є ті, які стосуються емоційного та фізичного стану легендарної знаменитості.

Я завжди вірила, що її вбили. Якщо ви подивитесь на всі історії, книги, свідчення і навіть докази, то немає ніяких причин, які б свідчили про смерть Мерилін Монро як можливе самогубство, а не як вбивство,

– стверджує детектив Беккі Олдрідж.



Мерилін Монро / Daily Mail

Детектив впевнена, що Ральф Грінсон причетний до смерті зірки Голлівуду. Раніше експерти висловлювали припущення, що психіатр радив пацієнтці вживати надмірну дозу снодійних препаратів. Такі рекомендації могли бути пов'язані з погрозами секс-символу оприлюднити свої інтриги з братами Кеннеді.



Мерилін Монро / Daily Mail

Беккі Олдрідж довелося подати петицію до генпрокуратури США з проханням розслідувати смерть Мерилін Монро як вбивство, поки є змога допитати двох останніх живих свідків у справі. Детективу потрібно заручитися допомогою слідчих, адже загадкова коробка з документами буде зберігатися в бібліотеці Каліфорнійського університету до 2039 року. Впродовж цього часу секретні матеріали залишатимуться недоступними для громадськості.

Нагадаємо, що за офіційною версією слідства, Мерилін Монро пішла з життя внаслідок передозування барбітуратами. А через тривалі депресії та попередні зловживання снодійним, смерть констатували як самогубство.