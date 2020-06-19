Ведучий найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Григорій Решетник у відвертому інтерв'ю розповів, чи є між учасницями та головним героєм проєкту інтимні стосунки.

Григорій поділився цікавими деталями з проєкту у розмові з ведучим програми "Слава+" Славою Вардою. Він зізнався, що інтим на "Холостяку" існує. Як тільки знімальна група розуміє, що побачення стає досить інтимним, то зйомки припиняються і пара залишається наодинці.

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Під час пост-шоу десятого сезону "Холостяка" стало відомо, що Максим Михайлюк мав секс із однією з учасниць. Після цього у мережі розгорівся скандал і глядачі прагнули дізнатися, чи справді існує інтим на проєкті. Також багатьох цікавило, як під час таких моментів відбуваються знімання.

В інтерв'ю Григорій Решетник зізнався, що інтим може виникати на фінальних епізодах. Тоді команда розуміє, що парі краще залишитися вдвох і зупиняє зйомки.

Секс на проєкті – як і в житті. Під час інтимних моментів ми прислухаємося до головного героя, який просить залишити їх. Зрозуміло, що з етичного боку, ми виключаємо камери та відпускаємо пару. Все інше намагаємося показати у випуску,

– сказав ведучий.

Григорій Решетник у програмі "Слава+": дивіться відео онлайн

Зазначимо, в одному з інтерв'ю головний герой дев'ятого сезону "Холостяка" Нікіта Добринін і його обраниця Даша Квіткова також розповідали про те, що секс на шоу існує. Проте усе відбувається за бажанням головного героя та учасниці, коли виникають сильні почуття, які неможливо стримати.