Геніальний винахідник, мільярдер Ілон Маск опинився в центрі скандалу. Голлівудський актор Джонні Депп заявив, що Маск мав інтимний зв'язок з акторкою Ембер Герд та моделлю Карою Делевінь.

Ілон Маск відповів на заяву Джонні Деппа, про яку вже встигли написати світові ЗМІ. Винахідник спростував твердження про те, що брав участь у груповому сексі. Про це йдеться на сторінках видання Page Six.

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Ілон відповів на звинувачення актора у сексі втрьох і заявив, що ніколи не мав інтимних стосунків з Карою. Свій роман з Ембер винахідник не заперечував, однак зізнався, що до розлучення з Деппом між ними нічого не було.

Ми з Карою дружимо, але ми ніколи не були близькі. Вона підтвердить це. Крім того, я хочу ще раз підтвердити, що ми з Ембер почали стосунки приблизно через місяць після її позову щодо розлучення. Я не думаю, що був поруч з Ембер під час їхнього шлюбу,

– заявив Ілон Маск.

Також мільярдер порадив зірці Голлівуду швидше закінчити судову тяганину із колишньою дружиною.

Що стосується цього судового процесу, то я б рекомендував усім учасникам поховати сокиру і йти далі. Життя занадто коротке для такого тривалого негативу. Ніхто не скаже після того, як все це закінчиться, що вони хотіли б, щоб судова битва тривала довше,

– сказав інженер.

Що відомо про розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд?

Американські актори одружилися у 2015 році, проте шлюб тривав не довго. Вже через півтора роки Ембер подала на розлучення, звинувативши чоловіка у домашньому насильстві. Протягом тривалого часу акторці усі вірили, проте згодом Депп взяв ситуацію у свої руки. Він надав суду чимало доказів того, що вона сама неодноразово піднімала на нього року, а побої на собі сфабрикувала. Нещодавно стало відомо, що четверо адвокатів відмовилися захищати знаменитість у суді. Якщо Ембер Герд програє цю справу, їй загрожує покарання – 12 років тюремного ув'язнення.