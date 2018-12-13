"Секс і нічого особистого": в Україні еротика є

Прокат фільму "Секс і нічого особистого" стартує 20 грудня. А ми вже подивилися його на закритому прес-показі і ділимося враженнями. І – спойлерів не буде.

В українців ніколи не було проблем з гумором. І кінокомедії вітчизняного виробництва майже завжди вдавалися. А нове українське кіновиробництво останніх років демонструє, що і картинку наші кіношники навчились робити красиву і якісну. "Секс і нічого особистого" це твердження прекрасно ілюструє.

Кіно з приємним післясмаком

За зізнанням продюсера фільму, "Секс і нічого особистого" – це рімейк на канадську еротичну комедію, яка там мала шалений успіх. Але як на мене – український варіант виглядає як досить універсальна історія. Таке могло статися в будь-якій країні західного стилю життя. Так, там є жарти щодо росіян і українців, які зрозуміємо тільки ми. Але загальна фабула – про людські цінності. Про стосунки і їхню важливість. І про те, що секс – це все-таки особисте. І без цього особистого не буває задоволення від життя.

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Що ви не побачите в цьому кіно – криміналу, стрілянини, політики. Але цього всього вам і не захочеться, бо будуть пригоди, життєво-комічні ситуації, багато красивих сцен з дівчатами (і трохи менше – з хлопцями) а у фіналі … не скажу. Не спойлерю.

Гумор вище поясу

Сценарій фільму писала творча команда "Вар'яти шоу" на чолі з Сергієм Притулою. Тому на якість гумору ви скаржитися не будете, гарантую. Ну, хіба таки любите "сальні" жартики.

Секс і особисте

Еротичний присмак фільму таки вдався. Гарно пропрацьована межа між пікантністю, еротизмом і вульгарністю – за цю межу фільм не виходить.

Чуттєво-романтичні сцени змушували напружитися, і внутрішній голос просив "тільки зараз не зіпсуйте момент!". І – вони не зіпсували.

Це напевне велика заслуга режисера Ольги Ряшиної. Яка все бачення фільму і його розкадровку разом з творчою командою створювали буквально на ходу і всього за кілька днів. Але як "зроблений на коліні" фільм не виглядає. Зовсім навпаки. Тому й виношу цю деталь – бо, знаючи це, тільки ще більше захоплюєшся роботою режисера.



"Секс і нічого особистого" – кіно про стосунки

Наші – найкращі

Зараз прозвучить банально, але акторам дійсно віриш. Їхнім емоціям і рухам. І ситуація, в яку потрапив головний герой Сергій, і яку прекрасно зіграв актор Роман Луцький, прямо під час перегляду фільму провокує на власні роздуми – а чи ж у мене в житті не траплялися такі лажі з моєї ж вини?

А ще я бачила Романа в інших ролях. Але тут забуваєш, що оцей затюканий оточуючими стервами кучерявий "малий" – це той самий відчайдух і богатир зі "Сторожової застави", наприклад. Вміє, що й казати.

Жіночу головну роль виконала молода актриса Анжеліка Ніколаєва, це її дебют у кіно. А ще ви могли її бачити в шоу "Танцюють всі". До слова, на роль Анжеліку затвердили всього за 10 днів до початку зйомок фільму.

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Саме дякуючи присутності Анжеліки в кадрі ви зможете насолодитися низкою пікантних картинок, де фігурує красива танцююча дівчина у небанальному вбранні. Але не лише це, звісно. Українські дівчата, звісно, кралі. Але потім вони можуть стати ким завгодно. Від рестораторки – до королеви.



Для Анжеліки Ніколаєвої це дебют в кіно

Про гру Сергія Притули я казати не буду. Ви його вже бачили. І в "Сексі" він не став гіршим.

Моя фаворитка – Наталія Мазур, яка виконала роль стервозної дівчини головного героя. Хижачка і кошеня в одному. Під кінець фільму ти вже її ненавидиш, але потім ловиш себе на думці, що "когось вона мені нагадує". Але от це вже точно особисте.

А ще – у фільмі побачите Андрія Данилка в одному з його найвідоміших амплуа з присмаком закордоння. Ні, не Сердючки. Але я обіцяла не спойлерити.

Загалом акторський склад фільму – з усіх куточків України: Івано-Франківськ, Львів, Київ, Харків. Ми маємо потужний акторський потенціал. Хоча мало над цим задумуємось. Між тим – в Голівуді вже не одна наша акторка "прижилася". Я бажаю команді "Сексу" такого ж успіху, але не хочу, щоб вони залишали Україну.



Роман Луцький вміє бути різним

На прес-конференції творцям фільму задали питання – чому ж задумали зняти рімейк? Чому не щось своє, оригінальне? Чіткої відповіді я не почула. Можливо, це якісь внутрішньо кіношні штуки, пов'язані з авторським правом. Або так дешевше. Або простіше. Напрошується висновок – у нас брак власних оригінальних ідей?

Менше з тим, кіно у нас почали знімати. І хороше. І список анонсованих фільмів українського виробництва не малий. Тому – всі в кінотеатр.

Фото: kinofilms.ua