Секс-шоп зняв еротичну рекламу з їжею: відео 18+

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Kondomeriet: Foodporn
Kondomeriet: Foodporn / Скріншот

Норвезька мережа секс-шопів Kondomeriet на честь свого 30-річчя опублікувала рекламний ролик у стилі фудпорн.

Як відомо, у Норвегії заборонено показувати рекламу інтимних товарів, відтак секс-шоп вирішив оригінально обійти заборону.

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Kondomeriet зняв ролик, який розробило рекламне агентство POL, у стилі фудпорн. 

Фудпорн – це демонстрація їжі з метою пробудити у глядача бажання. Найчастіше у рекламі використовуються калорійні продукти з високим вмістом жиру та екзотичні страви. Буквально можна перекласти як "харчове порно".

Дивіться рекламу норвезького секс-шопу: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Еротика
Джерело: 24 канал
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