Секс-шоп зняв еротичну рекламу з їжею: відео 18+
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Норвезька мережа секс-шопів Kondomeriet на честь свого 30-річчя опублікувала рекламний ролик у стилі фудпорн.
Як відомо, у Норвегії заборонено показувати рекламу інтимних товарів, відтак секс-шоп вирішив оригінально обійти заборону.
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Kondomeriet зняв ролик, який розробило рекламне агентство POL, у стилі фудпорн.
Фудпорн – це демонстрація їжі з метою пробудити у глядача бажання. Найчастіше у рекламі використовуються калорійні продукти з високим вмістом жиру та екзотичні страви. Буквально можна перекласти як "харчове порно".
Дивіться рекламу норвезького секс-шопу: відео
Джерело: 24 канал
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