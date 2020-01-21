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Секс-символ Памела Андерсон оголилася для італійського глянцю: гарячі фото 18+

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Фотомодель Памела Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

Американська акторка та фотомодель у свої 52 роки виглядає приголомшливо. Зірка часто постає публічно у відвертих образах, стверджуючи свою нетлінну молодість. Проте легендарна спокусниця наважилася цілком оголитися перед об'єктивом іменитого фотографа, продемонструвавши струнке тіло.

Зірка американського телесеріалу "Рятівники Малібу" досі приголомшує своїм підтягнутим тілом. Вона стала обличчям модного глянцю Vanity Fair Italia, на сторінках якого з'явилася в пікантних образах. 

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Зйомки проходили в Мадриді під керівництвом відомого іспанського фотографа Кармело Редондо, який славиться успішними роботами з Памелою Андерсон. Саме на його особистій сторінці в інстаграмі з'явилися найбільш гарячі кадри, на яких незмінний секс-символ позує топлес.

Акторка обрала звабливу позу на кріслі серед розкішної кімнати з рожевими трояндами. У її руках цигарка, а на волоссі бігуді. 


Памела Андерсон для італійського глянцю / Instagram / @carmeloredondofotografo

Ці кадри вийшли не менш сексуальними. Ще однією локацією для зйомок з Кармело Редондо стала яхта. З мокрим волоссям та у відвертих купальниках фотомодель позувала під час морської прогулянки. Проте Памела Андерсон приміряла чимало вишуканих образів, у яких прикрила струнке тіло за стильним одягом. 


Памела Андерсон для італійського глянцю / Instagram / @carmeloredondofotografo

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Памела Андерсон
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