Секс-символ Туреччини Бурак Озчівіт став батьком

Популярний турецький актор, зірка серіалів "Величне століття. Роксолана", "Корольок – пташка співоча", "Нескінченне кохання", Бурак Озчівіт вперше став батьком.

Його дружина, акторка Фахріє Евджен 13 квітня народила хлопчика, якого подружжя назвало Каран. Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

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Первісток однієї із найпопулярніших сімей у Туреччині народився вагою 3,67 кг і зростом 52 см. Як відомо, Озчівіт був присутній на пологах і підтримував дружину. В одному з інтерв'ю Бурак повідомив, що пологи пройшли без ускладнень.

Хто такий Бурак Озчівіт? Це турецький актор, який відомий завдяки ролі османського воїна Малкочоглу Балі бея в популярному історичному серіалі "Величне століття. Роксолана".



На зйомках серіалу "Корольок – пташка співоча" він познайомився з актрисою Фахріє Евджен. За три роки роману з нею, у грудні 2016 року актор зробив пропозицію, а весілля закохані зіграли 29 червня 2017 року.